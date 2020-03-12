新冠肺炎好毒！把川普勝選迄今美股漲幅吞噬一半

不久前，美國總統川普還在誇耀自從他當選那天起，美股已飆漲58%。但近日來華爾街股市連番重挫，已導致美股這波「川普行情」漲幅驟然斷了半截。

川普三周前推文說：「股市漲到史上最高，目前為止！」。那天稍後，標普500和那斯達克綜合指數收盤聯袂創新高紀錄，反映投資人對新冠肺炎疫情減緩的期待。

誰知股市翻盤像翻書一樣快。世界衛生組織（WHO）11日宣告新冠疫情已演變成一波全球大流行，全球確診病例達11.8萬例，死亡人數逾4,000例 。

在川普發布那則推文之後，這幾周來新冠疫情已擾亂全球應鏈、原定在世界各地登場的大型會議和商展紛紛取消、企業也取消出差計畫並緊急推行防疫措施，包括吩咐員工在家上班。

經濟學家警告，這些為防疫而採取的迴避行為，可能大大地減緩經濟活動，進所需引發一波全球經濟衰退。

這正是美股乃至於全球股市最近跌勢不止的主要原因。

美股標普500指數在2月19日漲抵歷史高峰，如今已回跌644.8點，把川普在2016年11月當選美國總統以來的漲幅回吐逾半。

截至紐約股市11日收盤，標普500指數自2016年11月8日迄今的漲幅已急遽縮小到28% — 比川普三周前誇口的58%腰斬。

這顯示，即使以美國總統之尊，對股市的影響也有其局限，在碰到新冠疫情這種全球公衛緊急事件時尤其沒輒。長期基本面因素，包括企業盈餘、利率、就業市場和經濟成長等，對投資人來說還是更重要的市場驅動力。