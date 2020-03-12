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全美口罩僅1%庫存 政府近10年未採購醫療補給品

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合11日電
圖為兩名戴口罩的乘客在西雅圖塔科馬機場搭火車。 美聯社
圖為兩名戴口罩的乘客在西雅圖塔科馬機場搭火車。 美聯社

2009年爆發H1N1流感，促使華府當局最大幅度布署「全國戰略儲備」(Strategic National Stockpile)，而這也是聯邦政府最後一次大量儲存藥物與醫療補給品，包括N95口罩。由於每年只有有限的6億元預算，此後聯邦政府就未大規模重新添置醫療儲備。

製造商和個人防護裝備的商業團體曾在2009年呼籲，應該即刻補充N95口罩的庫存；國際安全社會協會(International Safety Equipment Association)也曾警告，若發生另一次大流行使口罩需求奏劇增，可能造成嚴重短缺。

不過由於年度預算有限，掌管庫存部門的官員優先採購更迫切的用品，包括急救藥物和天災與疾病因應裝備。

州及地方衛生官員協會(ASTHO)公共衛生準備高階主管巴克(Gerrit Bakker)表示：「以後見之明來看，先前似乎太過短視，關鍵的問題應該是『等輪到我時還會剩下任何(口罩)嗎？或者如果我的州口罩庫存不足，我該怎麼辦？』」

庫存有限反映出公共衛生系統資金不足的挑戰，公衛系統為控制預算逐漸降低庫存量，並期待疫情發生時私人產業能迅速供應；而且過去20年來，預算無法應付愈來愈多的威脅支出，包括恐怖攻擊、天災和致命感染疾病。

衛生及公共服務部(HHS)上周表示，國內有1200個N95口罩和3000萬個手術口罩庫存，跟國家估計嚴重大流行出現時所需的35億個口罩相距甚遠，目前庫存僅達1%需求。

HHS上周宣布預計未來18個月要採購5億個N95口罩，政府為了刺激私人企業生產，還保證就算疫情過後醫院取消訂單，政府還是會埋單。

爆發新冠肺炎疫情之前，HHS估計為目前的財政年度支出6億2000萬元的支出預算。不過分配有限預算購買儲備用品卻充滿爭議；比雷爾(Greg Burel)過去12多年來擔任政府庫存的主管，他不後悔將預算拿來採購救命藥品，他說不這麼做製造商可能停產。

口罩 新冠肺炎 流感 COVID-19

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