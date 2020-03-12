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堵防疫漏洞！美墨邊境緊盯「中國偷渡客」

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
新冠肺炎爆發後，美國加強在南部邊界查緝中國籍非法移民。圖為美國邊界巡防隊在德州邊界防守。 美聯社
新冠肺炎爆發後，美國加強在南部邊界查緝中國籍非法移民。圖為美國邊界巡防隊在德州邊界防守。 美聯社

國土安全部統計資料顯示，自從去年12月武漢傳出新型冠狀病毒(COVID-19)疫情以來，美國除了對來自中國的遊客祭出旅遊禁令之外，同時在美國南部墨西哥邊境加強查緝中國籍偷渡客，迄今已有333名涉嫌非法入境的中國籍人士遭邊境巡邏員拘留。

福斯新聞網(Fox News)11日報導，國安部統計報告顯示，新冠病毒疫情在中國爆發以來，在美墨邊境遭到拘留的中國籍偷渡客中，到目前為止並沒有病毒檢測陽性的案例。

報導指出，川普政府研判美墨邊境有著出現防疫漏洞的高度風險，極可能成為新冠病毒竄入美國的方便之門，因此目前全面緊盯美墨邊境的巡邏與查緝。

一名國安部官員指出，非法入境美國的偷渡客對美國公共健康帶來特殊的威脅，不管是外籍移工、執法人員、位於第一線的公務員以及全體美國人民，通通面臨著風險。

根據川普政府推出「移民保護協議」(Migrant Protection Protocol)之後，約有6萬多名無證移民已經被美國送到墨西哥，等候遣返聽證會審理。

要求匿名受訪的國安部官員分析，遭到拘留的無證移民當中，只要有一人感染新冠病毒，倘若拘留中心並沒有適當防護措施，就可能爆發大規模傳染，病毒將會迅速蔓延。官員指出，現階段如果「移民保護協議」突然喊停，將導致疫情爆發的風險驟然增加。

若有非法入境者出現疑似新冠病毒感染徵兆，美國邊界巡邏隊(Border Patrol)上周已經要求美國疾病防治中心(CDC)接管檢測任務。

報導指出，邊界巡邏員曝露於病毒的風險非常高，無法像其他行業員工可在家遠距上班，也無法保持「社交疏離」(social distancing)，日常工作當中每天接觸大量民眾，其中許多對象健康狀況極差，不斷咳嗽、打噴嚏，合法移民與合法入境的觀光客都有護照、旅遊史可以追查，但偷渡客則缺乏實際資料，無從得知是否到過疫區，或者曾在疫區停留多久。

美國移民暨海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)掌管的拘留設施中，有16個拘留所設有空氣傳染病專用隔離室。

福斯新聞網報導，到目前為止，移民暨海關執法局對四名非法移民進行新冠病毒檢測，檢查結果都呈現陰性。

移民 偷渡 墨西哥 新冠肺炎

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