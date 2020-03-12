美人權報告 點名台媒體、移工

美國國務院11日發表2019各國人權報告，國務卿龐培歐點名中國大陸人權紀錄不佳，中方在新疆的作為是世紀汙點。報告中有關台灣部分，台灣政府審查部分媒體，因其受北京影響。

龐培歐說，要求選舉權利的湖南公民王美余遭公安逮捕，不到三個月死亡，家屬沒有得到任何解釋。

龐培歐關切中國大陸政府用高科技監視潛在的異議份子，將宗教少數派關在拘留營中，限制記者採訪。

這份報告提到，香港去年有大型示威抗議活動，警方任意逮捕抗議群眾，關閉關押抗議者的監獄與拘留所，港府拒絕法官和記者探視報導，無從得知監獄內部狀況。

龐培歐點名伊朗、古巴等國政府，以軟禁或起訴異議人士。他表示，祈禱有一天，古巴人、委內瑞拉人、中國大陸人、伊朗人和所有人民，可以有言論和集會自由，不必擔心遭政府干涉或報復。

在這份人權報告中，台灣部分共24頁，指台灣政府未限制媒體報導的自由，但會因媒體的母公司在中國大陸的商業利益，執行審查制度，並有台灣國安局官員指部分媒體受北京指示報導方向。

報告指出，旺中集團與北京日報集團去年共同舉辦兩岸媒體高層論壇，中國大陸政協主席汪洋在會中以戰爭的可能，暗示兩岸和平統一需要進展，直接對台媒施壓，是歷年來最公開的做法。

國務院在2018年報告提及台灣外籍移工的勞動權問題，2019年報告再指外籍移工遭台灣雇主剝削，即便台灣政府已修正相關法規，仍無阻勞動權遭侵害，勞動檢查無法阻絕違法行為。

報告並點名漁工與家庭看護工兩族群，即便面臨不平等對待，也會隱忍繼續工作。