快訊

爵士戈貝爾確診致NBA無限期停賽 「他摸遍記者會上麥克風…」

神獸之死 肯亞非法盜獵的「白長頸鹿」悲歌

川普宣布的「輕量級」疫情對策 不足滿足市場期望

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普11日傍晚在白宮橢圓形辦公室對全美發表談話。 美聯社
美國總統川普11日傍晚在白宮橢圓形辦公室對全美發表談話。 美聯社

美國總統川普周三（11日）晚間針對新冠病毒疫情因應發表的最新談話，其中宣布的對策被市場認為只屬於「輕量級」，分析師預期美國10年期公債殖利率未來幾個交易日可能下跌到0.5%，美股期指跌幅目前也擴大。

川普除了暫時限制不含英國的歐洲旅客入境美國30天，防堵病毒移入之外，也促請國會採取行動支應時薪工作者能有帶薪病假。川普說，他亦將會對疫情影響到的特定個人與企業展延繳稅期限，暫時不必繳稅可望為經濟帶來2,000億美元的額外流動性。

川普也提及已經指示政府主管小企業部門為受疫情衝擊的公司提供緊急資金。雖然川普說「這是在當代歷史上，對抗外國病毒最積極、周全的努力」，但澳洲金融仲介商Pepperstone研究部門主管Chris Weston認為，跟英國等其他國家比起來，這些措施的分量實在太輕，未能滿足市場期待。

川普在談話中則是強調，「這不是金融危機。這只是暫時的，我們全國和全世界終將能夠克服。」他說，有信心以「這些強力的措施將可顯著降低對我國公民的威脅，最終有效打敗病毒。」

川普 疫情 英國

延伸閱讀

國會完成立法 台北法案將送川普簽署生效

疫情衝擊經濟 川普促國會通過減稅

川普：提供稅務減免和低利貸款 注入2000億美元流動性

勇敢糾正川普發言 美國79歲官員無懼說真話

相關新聞

國會完成立法 台北法案將送川普簽署生效

美國國會取得兩院共識，11日通過台北法案，眾議院4日投票表決後，參議院院會11日確認眾議院版台北法案條文，以「一致同意」...

小超級星期二／拜登贏得密西西比、密蘇里州

美國民主黨總統提名初選10日在六州登場，前副總統拜登在這場被稱為「超級星期二續集」的初選中拔得頭籌，根據出口民調，他在密西...

美國參議院通過台北法案 待總統簽署生效

繼美國眾議院4日以壓倒性票數通過「台北法案」，參議院今天也以一致同意方式通過這項為台灣固邦交的法案。法案完成立法程序，將...

賣藥錯了嗎？美國鴉片訴訟的「藥廠有罪」認定關鍵

藥商推出非癌症用止痛藥，目的是為了拓展鴉片類止痛藥的市場。注意到非癌症止痛藥市場的需求，他們決定投注更多行銷預算在非癌用鴉片類止痛藥上，而這也正是風暴的開端。以嬌生為例，除了推出強調「低濫用、低危險」形象廣告，嬌生企業具體的行銷手法還包括針對醫療從業人員提供各種關於疼痛醫學的「在職進修課程」，與贊助疼痛醫療相關的研討會與醫學期刊，藉以影響醫療人員對非癌症鴉片類止痛藥的觀點。嬌生企業也向醫療人員主張：「疼痛治療的重要性被低估」，藉以增加醫療人員開立鴉片類止痛藥處方的機會...

疫情升級 川普將對國民發表談話

白宮宣布，美國總統川普將在11日晚間9時在橢圓辦公室對全民發表談話。

自家人不挺！川普公布減稅案 自己卻沒出席

美國總統川普十日原本要召開記者會宣布振興經濟方案，但據傳他沒有得到共和黨參議員的支持，因此記者會由副總統潘斯與白宮經濟顧問庫德洛代打。庫德洛表示，目前朝實施到年底的薪資所得減免方案，以及中小企業的延後收稅等方式進行，將於近日公布。

美民主黨初選／穩健拜登 令對手無處反攻

美國前副總統拜登十天前才拿下三度問鼎白宮大位的首場初選勝利，現在卻上演近代選舉史上罕見的絕地大反攻，在民主黨總統黨內初選呈現獨走的氣勢，將進步派的對手參議員桑德斯狠狠甩在後面。

美民主黨初選／拜登再拿4州 桑德斯恐難翻盤

美國前副總統拜登與聯邦參議員桑德斯十日在被稱為「超級星期二續集」（Super Tuesday II）的民主黨六州初選再次較量，爭奪三百五十二張黨代表票。開票結果顯示，拜登贏得密西西比州、密蘇里州、愛達荷州和中西部第一個舉行初選的大州密西根州，在華盛頓州兩人幾乎打平，桑德斯只贏得北達科他州，在這次初選勝出的希望瀕臨破滅。

好萊塢淫魔溫斯坦遭重判23年

被控兩項性侵重罪成立的好萊塢大亨溫斯坦，11日被法官判處23年徒刑，只比最高刑度少6年

拜登、桑德斯周日鳳凰城辯論 不開放觀眾進場

美國民主黨總統黨內初選最後兩強拜登（Joe Biden）與桑德斯（Bernie Sanders）訂於15日在亞利桑納州鳳...

桑德斯退選倒數？拜登擴大勝利優勢，民主黨進步派殊死掙扎中

「是該放棄理念？還是變成助攻川普的敗選罪人？」2020美國總統大選的民主黨初選，10日晚間結束了又一回合的「6州連選」。前副總統拜登（Joe Biden )憑藉著日前在「超級星期二」的大勝優勢，極其懸殊地在密西西比、密蘇里、密西根與愛達荷州，擊敗了民主黨進步派的左翼領袖桑德斯（Bernie Sanders），雙方黨代表票的票數差距，也一舉拉大到100票以上。面對拜登的強勢進急，節節敗退且慘居全面劣勢的桑德斯，10日選後一反常態的「閉門不出」，並沒有對失望的支持者們精神喊話。與此同時，感知到大勢不妙的民主黨進步派，亦不斷隔空喊話，要求桑德斯「絕不可以輕易退選」，否則因桑德斯而崛起的年輕派改革力量，此役之後必將土崩瓦解。

上訴庭裁定！司法部須提交「通俄案」秘密證詞

聯邦上訴法院10日裁定，特別檢察官穆勒調查通俄案的大陪審團秘密證詞，司法部必須提交眾院司法委員會。這個裁定確認美國三權分立制度，確保國會權力不受行政部門的「侵蝕」。

熱門新聞

川普空喊減稅未公布細節 美股道瓊開盤暴跌770點

美股道瓊跌1464點 11年多頭告終步入熊市

美股道瓊狂瀉1,464點 正式跌入空頭市場

絕美俄羅斯女兵嫁不出去？單身原因曝光 她「婚姻1年破裂」

川普拋出「魔力字眼」 美股可進場買了？

充氣城堡玩到爆炸！3歲女童「秒噴飛6m高空」頭墜地慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。