川普宣布的「輕量級」疫情對策 不足滿足市場期望

美國總統川普周三（11日）晚間針對新冠病毒疫情因應發表的最新談話，其中宣布的對策被市場認為只屬於「輕量級」，分析師預期美國10年期公債殖利率未來幾個交易日可能下跌到0.5%，美股期指跌幅目前也擴大。

川普除了暫時限制不含英國的歐洲旅客入境美國30天，防堵病毒移入之外，也促請國會採取行動支應時薪工作者能有帶薪病假。川普說，他亦將會對疫情影響到的特定個人與企業展延繳稅期限，暫時不必繳稅可望為經濟帶來2,000億美元的額外流動性。

川普也提及已經指示政府主管小企業部門為受疫情衝擊的公司提供緊急資金。雖然川普說「這是在當代歷史上，對抗外國病毒最積極、周全的努力」，但澳洲金融仲介商Pepperstone研究部門主管Chris Weston認為，跟英國等其他國家比起來，這些措施的分量實在太輕，未能滿足市場期待。

川普在談話中則是強調，「這不是金融危機。這只是暫時的，我們全國和全世界終將能夠克服。」他說，有信心以「這些強力的措施將可顯著降低對我國公民的威脅，最終有效打敗病毒。」