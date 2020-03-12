國會完成立法 台北法案將送川普簽署生效

美國國會取得兩院共識，11日通過台北法案，眾議院4日投票表決後，參議院院會11日確認眾議院版台北法案條文，以「一致同意」（unanimous consent）通過此案，全案完成立法程序，將送交美國總統川普簽署生效。

台北法案（TAIPEI Act），旨在強化台美夥伴關係，包括美國支持台灣鞏固邦交，與其他國家發展非正式夥伴關係，支持台灣參與國際活動，推動雙方經濟貿易談判等。

台北法案為參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）等人去年5月主導的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act「台北法案」），經委員會審查後，參院院會10月29日一致同意通過；參院版在10月底送交眾院委員會審查後，本月4日提交眾議院會表決通過。

但版本與參議院去年10月通過的有些微差異，眾院將法條再送回參議院徵詢意見，參議院11日確認以眾院版為法案定版。

國會意見認為，美國政府應支持台灣強化與印太地區及全世界各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。

對於嚴重損害台灣安全與繁榮的國家，考慮美國外交政策利益之立場，並與國會諮商過後，可考慮「調整」美國與他國交往的原則。

法案上路後1年內，與法案公布後前5年，國務卿每年都需向參、眾兩委員會（參議院外交委員會、財政委員會；眾議院外交委員會、歲計委員會）報告進度，說明執行情形。

經貿部分，美台之間有強健的經濟夥伴關係，美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣為美國第11大貿易夥伴。強化經濟關係將有助美台雙方經濟成長；若美國貿易談判代表要強化美台雙邊貿易經濟關係，需與國會進行諮商。

在參與國際組織方面，國會意見認為，美國政府應適當爭取台灣在國際組織上的參與權利，包括會員或觀察員身分。

台北法案已完成國會立法程序，將送交白宮給川普簽署。依據美國立法程序，國會通過法案後，總統有10天考慮簽署或反對，若總統什麼都不做，法案在10天後將自動生效。