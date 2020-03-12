疫情升級 川普將對國民發表談話

白宮宣布，美國總統川普將在11日晚間9時在橢圓辦公室對全民發表談話。

美國疫情不斷升級，道瓊工業指數11日再度下跌超過千點，這已是連續3日的激烈震盪。各地方政府所公布的疫情數據不斷更新，華盛頓特區已出現人傳人情形，宣布進入緊急狀態。

美國副總統潘斯（Mike Pence)在接掌疫情工作小組以來，每天傍晚都會舉行記者會說明最新情形。白宮在記者會開始前半小時通知，記者會取消，總統原定要與副總統夫婦晚餐延期，總統將在晚間9時在橢圓辦公室，對全民發表談話。

多家媒體報導，白宮正在考慮將全歐洲都列入旅遊限制對象。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在推特呼籲川普總統，立即考慮同意各州對新冠肺炎所提請的災難聲明。災難聲明由各州政府提出，意在這起災難已經不是地方政府可獨力解決，總統同意後，位在國土安全部底下的聯邦緊急救災管理署（FEMA）將可提供資源挹注地方政府。

川普則在推特上發文指，媒體應將這次危機視為團結的契機，新冠病毒是全世界的共同敵人，我們應在可能的情況下，安全快速地擊敗他，沒有任何事情比確保美國人民的性命和安全更重要。他將會傾聯邦政府的全部力量，來處理面對目前的挑戰。