日本準備直接發放現金 振興經濟

日本政府10日才剛通過規模約1兆日圓（96億美元）企業與家庭財務援助方案，接著又馬不停蹄地規劃預定4月推動的振興經濟措施，用更激進的手段因應可能到來的經濟衰退。

日經新聞報導，日本政府計劃與美國總統川普共同實施振興計畫，以刺激全球經濟。日本政府準備下月推出的支出案，包含發放現金給因學校暫時停課而被迫在家照顧小孩無法上班的家長。經濟刺激措施鼓勵人們往來互動，可能擴大疫情。然而，直接發放現金便能減輕這個憂慮。

這將是自2009年以來，日本首度在新財政年度剛開始的第一個月就實施緊急支出計畫。日本政府11年前為因應雷曼兄弟破產引爆的全球金融危機，也祭出類似的特別手段。

日本內閣官房長官菅義偉周三（11日）和自民黨幹事長、智庫，以及結盟夥伴公明黨會面，共同研擬政策，每個人都同意要「彈性因應」危如累卵的經濟形勢。

在國會議員通過目前正在審議的2020年初步預算案後，預計首相安倍晉三將正式提出振興措施。這些措施將編列入2020年的修正預算中。