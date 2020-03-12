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自家人不挺！川普公布減稅案 自己卻沒出席
美國總統川普十日原本要召開記者會宣布振興經濟方案，但據傳他沒有得到共和黨參議員的支持，因此記者會由副總統潘斯與白宮經濟顧問庫德洛代打。庫德洛表示，目前朝實施到年底的薪資所得減免方案，以及中小企業的延後收稅等方式進行，將於近日公布。
川普十日分別與保險業者和共和黨參議員座談，討論新冠肺炎造成的衝擊。川普與共和黨參議員的午餐會，提出以減稅或延遲收稅概念，幫助藍領階級與中小企業度過眼前難關；另外，會中川普也提到，美國及早關閉邊境，實施旅行限制給國內企業如郵輪業、旅館業和航空業帶來損失，這部分也需補償。
川普會中提到，這波減稅方案將持續到今年年底，避免影響連任，但具體細節要花多少錢、稅損規模，他並未提出精算數據；多家媒體報導，共和黨參議員對此態度保留，川普並未順利取得共和黨支持。
庫德洛在白宮記者會表示，減稅方案還需精算，政府正在研究細節；另外，需要改善無薪病假的現況，政府會考慮施以援手，間接回應了民主黨的倡議。
另外，川普十日被問到為何不接受新冠病毒檢測，他說，自己身體狀況很好，沒有症狀，加上白宮醫師的評估，都認為不須受測；潘斯表示，川普是否持續參加競選活動，將逐日依照疫情發展來決定，而他和川普仍會握手拜票。
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