美股道瓊開盤暴跌770點 川普未公布刺激方案細節

「是該放棄理念？還是變成助攻川普的敗選罪人？」2020美國總統大選的民主黨初選，10日晚間結束了又一回合的「6州連選」。前副總統拜登（Joe Biden )憑藉著日前在「超級星期二」的大勝優勢，極其懸殊地在密西西比、密蘇里、密西根與愛達荷州，擊敗了民主黨進步派的左翼領袖桑德斯（Bernie Sanders），雙方黨代表票的票數差距，也一舉拉大到100票以上。面對拜登的強勢進急，節節敗退且慘居全面劣勢的桑德斯，10日選後一反常態的「閉門不出」，並沒有對失望的支持者們精神喊話。與此同時，感知到大勢不妙的民主黨進步派，亦不斷隔空喊話，要求桑德斯「絕不可以輕易退選」，否則因桑德斯而崛起的年輕派改革力量，此役之後必將土崩瓦解。

2020-03-11 16:51