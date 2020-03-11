美股道瓊開盤暴跌770點 川普未公布刺激方案細節
美股周三開盤暴跌，主因美國總統川普並未出席記者會，親自宣布重大經濟刺激方案細節，讓投資人期待落空。
道瓊工業指數早盤一度挫跌770點或約3%；那斯達克指數下跌約2.6%。
市場預期川普將公布重大經濟刺激方案，令美股周二大漲約5%；然而，川普並未出席記者會，僅由副總統潘斯發表薪資稅減免計畫，且未提供進一步細節。投資人對此感到失望，美股因而從亞洲盤開始走低。
DXY美元指數走低，下跌0.32%至96.102點。
美債殖利率也挫跌，10年期美債殖利率下跌0.1個百分點，跌至0.7%，兩年期美債殖利率下跌10個基點，跌至0.43%。
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