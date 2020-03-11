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五角大廈啟動防疫「社交疏離」 高官視頻開會

世界日報 /

記者張筠／維吉尼亞州報導

國防部因應新冠狀病毒，近日宣布啟動「社交疏離」(social distancing)的工作模式，包括部長艾思博(Mark Esper)在內的高級官員開會時都在獨立辦公室，透過視頻進行；此外，上周出現確診病例的維吉尼亞州(Virginia)匡蒂科陸戰隊基地(Marine Base Quantico)近日也調整工作狀態，加強抗疫。

上周末維吉尼亞州出現首例確診，該病例為匡蒂科陸戰隊基地成員，近日曾赴伊索比亞參加官方活動，目前在費爾法克斯郡Fort Belvoir社區醫院隔離治療；該病例的家屬也在自行隔離。

為因應新冠疫情，匡蒂科陸戰隊基地宣布進入「黃級」(Code Yellow)狀態，即所有基地、設備維持開放，但部分工作可能延緩，臨時休假可獲批，但高級官員必須正常工作；該基地所有學校也全部關閉至11日。

目前大華府地區已有多例確診，聯邦人事管理局已更新工作指導，允許政府人員遠程工作，並增加休假安排的靈活度；艾思博和參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)等高官近日開會也使用視頻方式，避免人多聚集；艾思博表示，若有突發情況，五角大廈仍能應對，但看未來疫情發展隨時更新工作指導。

陸戰隊 疫情

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