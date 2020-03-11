上訴庭裁定！司法部須提交「通俄案」秘密證詞

聯邦上訴法院10日裁定，特別檢察官穆勒調查通俄案的大陪審團秘密證詞，司法部必須提交眾院司法委員會。這個裁定確認美國三權分立制度，確保國會權力不受行政部門的「侵蝕」。

三名主審法官以二比一多數決裁定，眾院司法委員會調查川普總統，需要取得任何資料，比司法部自認為證詞要保密，更為重要。

此一裁定，等於授權眾院民主黨議員取得穆勒調查團結束調查後，他們一直想拿卻拿不到的秘密資料。預計可能會再掀起一波政治攻防。

贊成此授權的法官羅傑斯(Judith Rogers)說，因為穆勒在結論中不能確定，川普言行是否有在避免踐踏國會的彈劾權，司委會才認定，如果不參考大陪審團裡面的秘密證詞，它也無法最終確定，川普有沒有在避免侵犯國會調查權。

羅傑斯在裁決書中說，司委會要求調閱穆勒報告中的大陪審團證詞，因為它需要這些秘密證詞，才能斷定穆勒結論「沒有結論」的原因，這兩件事有直接關聯。

葛瑞菲絲法官(Thomas Griffith)裁定司委會有權調閱秘密證詞的理由，和羅傑斯相似。意見不同的第三位法官勞歐(Neomi Rao)則認為，既然參院都已裁示川普不該受到彈劾，司委會也就沒必要再去追究了。

法院既已裁決，且司委會縱使據以要求司法部把秘密證詞交出來，川普政府還是可以規避，包括訴請上赴法院重審本案，或可在上訴到最高法院。

10日的裁決讓的眾院扳回一城，前前同一個法院駁回迫使白宮前顧問麥甘恩(Don McGahn)到國會作證的官司。

兩起官司加總來看，川普政權和國會之間的權力鬥爭，到目前為止沒有贏家。

司委會要求調閱而不得的秘密證詞，根據穆勒的說法，有可能傷害到調查的公信力，也有可能侵犯有關人士的隱私權。民主黨委任的律師認為，秘密證詞可能藏有足供以新的罪名彈劾川普的證據。