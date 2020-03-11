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應對疫情 美大學紛推遠距教學

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
美國大學也不能倖免疫情，有更多的學校需要關閉以因應新冠病毒爆發，改採遠距教學成為必備方案。（photo by Flickr）
美國大學也不能倖免疫情，有更多的學校需要關閉以因應新冠病毒爆發，改採遠距教學成為必備方案。（photo by Flickr）

因應疫情在美國境內延燒，多間大學紛紛推出應急方針！紐約州長安德魯•科莫9日說，全州已有142起確診，紐澤西也達到11例，為了避免疫情擴大，多間大學改採遠距教學，甚至紐約州的哥倫比亞大學因附近社區居民有確診案例，直接宣布課程停擺兩天。

紐約州病例亮警訊

根據《紐約時報》報導，紐澤西州長菲利普•墨菲9日宣布緊急狀態和公共衛生緊急狀態並立即生效後，哥倫比亞大學、福特漢姆大學、霍夫斯特拉大學、普林斯頓大學和耶希瓦大學都隨即宣布，將取消課程或改為遠距教學。

「我們只會考慮關閉特定學校，進行針對性處理，並且時間盡可能短。」紐約市長比爾•白思豪說，任何有陽性病例的學校將被自動關閉24小時並進行消毒。紐約州的142名被確診患有這種病毒的患者中有8名已經住院，其中包括威徹斯特郡的98名患者和紐約市的19名患者。州長批評聯邦政府，指責總統川普和副總統潘斯的「訊息混淆」拖延了篩檢工作。

全美大學停課因應

根據《CNN》報導，麻薩諸塞州的阿默斯特學院告訴學生們，在下週一離開校園進行春假，並準備在23日返校時在校外上課。校長比迪•馬丁在聲明中說：「我們知道，春假期間，無論多麼努力勸阻，很多人都會出行。但成百上千的人從旅行中返回校園的風險太大了。」加州大學柏克萊分校已暫停大部分面對面課程，將從10日開始一直持續到29日。

紐約哥倫比亞大學所有課程將於9日至10日暫停，因為哥倫比亞社區的1名成員因確診新冠病毒而被隔離。紐約霍夫斯特拉大學宣布，將從9日開始取消為期1週的親自授課，因為1名學生聯繫健康中心後報告了類似流感的症狀，目前處於隔離狀態。

普林斯頓大學主席克里斯•埃斯格魯伯表示，春假後的所有講座、研討會將從23日開始轉為虛擬教學；西雅圖大學有7,200名學生，它表示從9日開始一直到本學期末將不再上課；南加州大將在11日至13日以在線講座和研討會代替現場授課；史丹佛大學將從9日開始取消其冬季學期最後2個星期的所有面對面課程。西雅圖華盛頓大學表示，9日開始不再面對面上課，直到20日結束。

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紐約時報 哥倫比亞 患者

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