第二波紓困民眾優先 民主黨端出免費檢測、有薪假
白宮代表與國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)10日開始磋商受全球新冠肺炎疫情影響，刺激美國經濟的第二波紓困方案；眾院民主黨高層表示，民主黨的計畫將提供直接受到疫情波及的國民經濟援助。
民主黨的紓困方案包含提供出現疑似新冠肺炎症狀的病患免費檢測，擴大遭疫情衝擊被資遣的失業保險，增加社會安全網計畫預算；此外，方案還另提供被隔離或孩童停課的員工帶薪病假，並加發糧食券，避免學童因停課而挨餓。
波洛西和少數黨領袖舒默(Charles Schumer)計畫本周盡速推動紓困方案，聚焦受新冠肺炎疫情影響的個人和家庭。
波洛西10日會晤黨內高層及眾院委員會主席，相關立法方案將於翌日公布。
民主黨的眾院歲出入委員會主席尼爾(Richard Neal)說：「篩檢是要務，有薪家庭照顧假、失業保險、就業和糧食穩定，他們都包含在我們討論的方案中，未來幾天便見分曉。」
波洛西和舒默表示，川普的薪資所得稅減免方案僅針對整體經濟，但民主黨版本的提案則能直接幫助受疫情衝擊者。
波洛西則強調：「我們關心的是一般平民百姓。」
政府上周撥出83億元的預算對抗疫情，但民主黨人士認為完全不足；波洛西在給其他眾議員的信中寫道：「疫情持續擴散，立法幫助受波及的勞工和家庭是必要的。」
舒默藉此抨擊川普：「總統似乎比較關心股市，而非疫情，除非你穩定疫情，否則股市將每況愈下；疫情才是最迫切的問題。」
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