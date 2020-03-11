快訊

誰餵美國吃「鴉片」？奧克拉荷馬州的公害訴訟戰

竹女高三生滯留湖北趕上包機返台了！預計可趕上二階面試

影／總統檢測沒？川普昨被問快閃 今稱「沒必要」

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
川普身陷感染新冠肺炎風險疑慮，9日被記者追問是否接受檢測時，當場快閃走人。美聯社
川普身陷感染新冠肺炎風險疑慮，9日被記者追問是否接受檢測時，當場快閃走人。美聯社

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國延燒，累計確診病例達910起，死亡28例。就連美國總統川普也傳出有被感染的風險。不過川普9日被記者追問是否接受檢測時，當場快閃走人，10日則聲稱自己身體健康，沒必要接受檢測。

川普9日在白宮召開記者會，宣布調降薪資所得稅等紓困政策。會後他遭記者追問，是否接受新冠肺炎檢測，但川普並未回應，隨即掉頭走人。10日川普來到國會山莊，尋求國會支持調稅政策。開完會後，川普面對記者再度追問，他表示「沒什麼大不了的」，聲稱自己願意檢測，但白宮醫生說自己沒症狀，所以沒必要。

美國保守聯盟（ACU）2月29日舉行年度會議，包括川普、副總統潘斯、國務卿龐培歐、衛生部長阿查爾等白宮高層都出席參加，不過會後驚傳有與會者確診感染新冠肺炎。德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、眾議員柯林斯（Doug Collins）、眾議員蓋茲(Matt Gaetz)等4人曾與確診病患接觸，事後宣布自主隔離。其中柯林斯曾與川普握手，蓋茲與川普一同搭乘空軍一號，前往往馬里蘭州的聯合基地。

對此，白宮聲明表示，川普沒有接受新冠肺炎的檢驗。川普有跟已知的確診者長期接觸，也沒有出現相關症狀，他的健康狀況良好，醫師將繼續密切注意他的情況。

蓋茲目前已接受檢測，預計很快會得到結果，但柯林斯並未透露檢測消息。

川普 新冠肺炎 白宮

延伸閱讀

再贏三州後拜登領先桑德斯幅度拉大 呼籲團結打敗川普

同機議員接觸過新冠肺炎患者 川普：我無症狀 狀態超棒

川普紓困救市計畫遇顛簸 國會協商暫無進展

美股狂瀉威脅「川普行情」新冠肺炎讓狂人連任面臨3大變數

相關新聞

影／總統檢測沒？川普昨被問快閃 今稱「沒必要」

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國延燒，累計確診病例達910起，死亡28例。就連美國總統川普也傳出有被感染的風險。不...

再贏三州後拜登領先桑德斯幅度拉大 呼籲團結打敗川普

美國前副總統拜登與聯邦參議員桑德斯10日在被稱為「超級星期二續集」（Super Tuesday II）的民主黨六州初選再...

小超級星期二／拜登贏得密西西比、密蘇里州

美國民主黨總統提名初選10日在六州登場，前副總統拜登在這場被稱為「超級星期二續集」的初選中拔得頭籌，根據出口民調，他在密西...

誰餵美國吃「鴉片」？藥物濫用致死的公害訴訟戰

美國的鴉片類止痛藥濫用，過去一年在司法訴訟上得到關鍵進展。然而要釐清美國「鴉片危機」的開端與司法究責，以及千餘件進行中的訴訟該何去何從，要先回到近一年以前奧克拉荷馬州的訴訟前哨戰...

6州初選 美媒：拜登贏得密西西比與密蘇里

美國民主黨今天舉行6州總統初選，媒體預測，前副總統拜登可望在密西西比州與密蘇里州擊敗聯邦參議員桑德斯，朝贏得黨內提名邁進...

防控新冠肺炎疫情 白宮將會臉書蘋果等科技大廠

白宮明天將與大型科技公司代表見面，協調防治武漢肺炎疫情的措施，試圖控制這個具傳染性的呼吸道疾病

同機議員接觸過新冠肺炎患者 川普：我無症狀 狀態超棒

美國總統川普今天表示，他未接受2019冠狀病毒疾病採檢，他並無症狀，白宮醫師也檢查過

美6州初選 民調：密西根選民信任拜登危機處理

美國民主黨今天在6州舉行總統大選初選，根據出口民調，在擔憂新冠肺炎疫情擴散的背景下，密西根州民主黨選民較信任前副總統拜登...

說好今端振興經濟方案…自家人不挺 川普記者會喊卡

川普總統10日原本要宣布振興經濟方案，但據傳他沒有得到共和黨參議員的支持，因此記者會由副總統潘斯與白宮經濟顧問庫德洛（L...

經濟解析／救經濟穩市場 華爾街主管開出願望清單

面對新冠肺炎疫情及石油價格對美國金融市場帶來的混亂，只靠央行不足以抵禦經濟衰退，全球主要資產管理公司高階主管認為必須有更...

川普保守派議員稱中國病毒 引來種族歧視論戰

美國國務卿蓬佩奧公開以「武漢病毒」說明疫情，共和黨議員與保守派人士也以「中國病毒」發推特，連總統川普也轉發，這些稱呼引來...

小超級星期二／拜登連下三城 贏得關鍵州密西根州

美國前副總統拜登與聯邦參議員桑德斯10日在六州初選再次較量，爭奪352張黨代表票。根據出口民調，各大媒體預測，拜登率先贏...

熱門新聞

美股三大期指狂漲 觸發熔斷機制

封面有毛髮！古董相簿瀰漫惡臭 意外揭開二戰時慘忍真相

油價戰升高 沙國宣布4月每天對市場「灌油」1,230萬桶

川普提刺激措施 油價強彈10%

宛如八點檔！大叔娶小10歲嫩妻 意外發現她與20歲兒搞不倫

美股早盤大漲800點 因各國紛推財政方案應對肺炎疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。