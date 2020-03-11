影／總統檢測沒？川普昨被問快閃 今稱「沒必要」

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國延燒，累計確診病例達910起，死亡28例。就連美國總統川普也傳出有被感染的風險。不過川普9日被記者追問是否接受檢測時，當場快閃走人，10日則聲稱自己身體健康，沒必要接受檢測。

川普9日在白宮召開記者會，宣布調降薪資所得稅等紓困政策。會後他遭記者追問，是否接受新冠肺炎檢測，但川普並未回應，隨即掉頭走人。10日川普來到國會山莊，尋求國會支持調稅政策。開完會後，川普面對記者再度追問，他表示「沒什麼大不了的」，聲稱自己願意檢測，但白宮醫生說自己沒症狀，所以沒必要。

美國保守聯盟（ACU）2月29日舉行年度會議，包括川普、副總統潘斯、國務卿龐培歐、衛生部長阿查爾等白宮高層都出席參加，不過會後驚傳有與會者確診感染新冠肺炎。德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、眾議員柯林斯（Doug Collins）、眾議員蓋茲(Matt Gaetz)等4人曾與確診病患接觸，事後宣布自主隔離。其中柯林斯曾與川普握手，蓋茲與川普一同搭乘空軍一號，前往往馬里蘭州的聯合基地。

對此，白宮聲明表示，川普沒有接受新冠肺炎的檢驗。川普有跟已知的確診者長期接觸，也沒有出現相關症狀，他的健康狀況良好，醫師將繼續密切注意他的情況。

蓋茲目前已接受檢測，預計很快會得到結果，但柯林斯並未透露檢測消息。