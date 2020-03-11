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再贏三州後拜登領先桑德斯幅度拉大 呼籲團結打敗川普

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國前副總統拜登10日在費城的造勢活動上呼籲民主黨團結。歐新社
美國前副總統拜登10日在費城的造勢活動上呼籲民主黨團結。歐新社

美國前副總統拜登與聯邦參議員桑德斯10日在被稱為「超級星期二續集」（Super Tuesday II）的民主黨六州初選再次較量，爭奪352張黨代表票。根據出口民調，各大媒體預測，拜登率先贏得南部州密西西比州和密蘇里州後，又贏得中西部第一個舉行初選的大州密西根州，讓桑德斯在這次初選逆轉勝的希望破滅。

拜登拿下這三州後，領先桑德斯的距離拉大。在3日的「超級星期二」後，拜登領先桑德斯77張黨代表票，根據紐約時報，拜登目前已領先桑德斯155張。拜登迄今拿到783張，桑德斯627張，參選人需獲得1991票才會獲得黨的提名。

拜登連兩周擊敗桑德斯後，10日在費城呼籲民主黨團結。他向桑德斯的支持者喊話：「我們一起擊敗川普！」

拜登在密西西比州和密蘇里州獲勝，證明他持續獲得非裔選民力挺。根據出口民調，拜登也獲得密西根州和密蘇里州的工會支持。密西根州的民主黨初選選民，有三成是工會成員，密蘇里州則有四分之一。

在「超級星期二」14州初選拿下10州的拜登，希望在此役一舉擊潰桑德斯，兩人決戰六州中黨代表票最多的密西根州。

密西根州有152張黨代表票。桑德斯2016年在密西根州初選險勝對手希拉蕊．柯林頓，得以與柯林頓繼續纏鬥數月。桑德斯與密西根州的白人勞工選民關係深厚，他在貿易上的民粹主義很受歡迎。

不過拜登與密西根州也有很深的淵源，他是協助歐巴馬在兩次總統選舉贏得密西根州的大功臣。他在2008年金融危機引起經濟衰退後，全力爭取國會通過紓困計畫，挽救了汽車大廠，也是密州的大雇主。拜登也一向與工會關係緊密，而工會傳統上對密西根州的選舉有很大的影響力。

更重要的是，川普2016年總統選舉在傳統上偏向支持民主黨的密西根州擊敗對手希拉蕊．柯林頓，是他入主白宮的關鍵，民主黨今年勢必要奪回密西根州，才能贏得總統大選。而拜登聲稱他是唯一能在密州擊敗川普的民主黨候選人。

曾參加民主黨初選的台裔企業家楊安澤在CNN的節目上表態支持拜登。他說：「我認為拜登會成為民主黨總統候選人。我說過，我會支持獲得提名的人，因此，我支持拜登，不僅獲民主黨提名，也成為下任美國總統。」

美國新冠肺炎疫情持續升高，為10日初選蒙上陰影。拜登和桑德斯已取消在俄亥俄州的造勢活動，俄州預定在17日舉行初選。同一天舉行初選的還有佛州、伊利諾州和亞利桑納州。

10日舉辦初選的還有疫情最嚴重的華盛頓州，所幸大多數選民透過通訊投票。不過民主黨黨部仍提醒選民不要用口水黏信封。

10日舉行初選的密西根州有152張黨代表票，密蘇里州68張，密西西比州36張，華盛頓州89張、北達科他州14張與愛達荷州20張。

拜登 桑德斯 民主黨

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