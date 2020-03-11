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馬斯克宣稱 特斯拉將在美國中部蓋Cybertruck廠

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉去年發表Cybertruck。路透
特斯拉去年發表Cybertruck。路透

特斯拉執行長馬斯克表示，目前正在美國中部尋覓組裝Cybertruck的新廠廠址，最後落腳何處，將取決於各州政府的獎勵措施、能否獲得大規模勞動力和低廉物流成本等因素。

馬斯克周二推文宣稱 ，特斯拉正在美國物色新工廠的地址，用於生產該公司即將上市的皮卡和Model Y。

隨後馬斯克以電子郵件回覆華爾街日報，談到選址條件：「獎勵措施會有一定作用，但物流成本、能否獲得一支具備廣泛人才的龐大勞動力，還有好的生活品質。」

川普1月曾暗示，特斯拉正計劃在美國興建一家新工廠。川普當時接受CNBC採訪時表示，他已經和馬斯克談過，特斯拉計劃在美國建造一家「非常大的工廠」。

馬斯克周二通過推特表示，新工廠將坐落於美中地區。這地區正是帶動福特汽車和通用汽車的皮卡銷售的主要市場。他另發推文說，新工廠生產的Model Y也為東海岸的客戶。

另外，據路透取得一份政府文件顯示，特斯拉計劃在已斥資20億美元的上海廠擴充特定汽車零部件產能。特斯拉正推動在全球最大汽車市場中國的供應鏈在地化。

特斯拉上海廠從12月開始Model 3電動車的發貨。特斯拉提交給上海市政府的文件顯示，計劃增加生產線，增加電池組、電動機和電動機控制器的產量。截至12月末，特斯拉在大陸生產的汽車使用的零部件大約70%為進口。

文件中說，計劃中的生產線不包括電池生產，但上海廠將從外部採購的電池來組裝。

馬斯克：Cybertruck新廠將落腳美中。圖／擷自馬斯克推特
馬斯克：Cybertruck新廠將落腳美中。圖／擷自馬斯克推特

特斯拉 馬斯克 上海

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