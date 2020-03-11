說好今端振興經濟方案…自家人不挺 川普記者會喊卡

川普總統10日原本要宣布振興經濟方案，但據傳他沒有得到共和黨參議員的支持，因此記者會由副總統潘斯與白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）代打；庫德洛表示，目前朝實施到年底的薪資所得減免方案，以及中小企業的延後收稅等方式進行，正在研究細節，將於近日公布。

與此同時，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）指出，預定本周就會端出民主黨的新冠肺炎因應方案，包括帶薪病假；波洛西10日會晤財政部長米努勤（Steven Mnuchin），討論在通過83億美元追加預算案後，下一步要推動的政策法案。

川普10日分別與保險業者和共和黨參議員座談，討論新冠肺炎所造成的衝擊，保險公司承諾免除保戶們病毒檢測與接受治療的保費門檻；但共和黨參議員未直接採納川普的提案，多家媒體報導，會議未達成共識，川普要順利挺過這關，除了要說服在野的民主黨，還要爭取自家人支持。

川普10日與共和黨參議員舉行午餐會，提出以減稅或延遲收稅的概念，來幫助藍領階級與中小企業度過眼前難關；另外，會中川普也提到，美國及早關閉邊境，實施旅行限制給國內企業如郵輪業、旅館業和航空業帶來損失，這部分也需要給予補償。

川普在會中提到，這波減稅方案將持續到今年年底，避免影響連任，但具體細節要花多少錢、稅損規模，川普政府並未提出精算數據；多家媒體報導，共和黨參議員對此態度保留，川普並未順利取得共和黨支持。

川普會後接受記者訪問表示，共和黨面對這次挑戰相當團結；記者詢問這波經濟衝擊會持續多久，川普呼籲外界冷靜，表示政府已做好準備。

美股四大指數在48小時內經歷暴落暴起，川普急欲重振投資人信心，他9日至白宮記者室，宣布將推動經濟方案因應新冠肺炎的衝擊，並指隔天就要開記者會說明；道瓊工業指數10日以上漲千點作收，川普卻因為自家人不挺其經濟方案，未出席記者會，而是由庫德洛出面，具體方案也延遲公布。

庫德洛在白宮記者會表示，減稅方案還需精算，政府正在研究細節；另外，需要改善無薪病假的現況，政府會考慮施以援手，間接回應了民主黨的倡議。

庫德洛指出，經濟表現依然強勁，失業率也是近幾年最低，呼籲各界保持信心；而政府這波經濟方案，將以降低藍領階級稅負為目標。

另外，川普10日被問到為何不接受病毒檢測，他說，自己身體狀況很好，沒有症狀，加上白宮醫師的評估，都認為不須受測；潘斯表示，川普是否持續參加競選活動，將逐日依照疫情發展來決定，而他和川普仍會握手拜票。