經濟解析／救經濟穩市場 華爾街主管開出願望清單

面對新冠肺炎疫情及石油價格對美國金融市場帶來的混亂，只靠央行不足以抵禦經濟衰退，全球主要資產管理公司高階主管認為必須有更多的財政措施、充沛的資源對抗病毒以及周全的領導能力才能度過這場風暴。

●摩根資產管理全球市場策略師Gabriela Santos

Santos說，需要財政方面的措施，像是聯邦政府直接金援中小企業，令其免於裁員、債務違約或破產。或是補助勞工，提供失業救助、帶薪病假、支援學校因疫情關閉的日托照顧等。「這樣做雖無法完全免除負面衝擊，但可把情況轉為短期困難，而不會變成中長期問題。」

● 瑞銀美洲首席投資長Mike Ryan

市場需要看到美國政府擁有充足的資源對抗新冠肺炎疫情。公衛方面，聯邦與州政府必須直接緊急贊助加速開發疫苗，支援醫院醫療資源供應。兩個月內須將疫情控制住，建立民眾信心。

● 黑石副董事長Philipp Hildebrand

如此高度承受壓力的時期，要有展現周全的領導能力，「我們能否有如2008年那時的領導力來解決難題，是一大疑問。」他也提到須為民眾提升福利，病假補助、失業保險、各項原有的社福補貼可考慮臨時增加或縮短等待期。暫停一些法規限制，讓地方政府各能彈性加快支付補貼給所需對象。