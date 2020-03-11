小超級星期二／拜登連下三城 贏得關鍵州密西根州

美國前副總統拜登與聯邦參議員桑德斯10日在六州初選再次較量，爭奪352張黨代表票。根據出口民調，各大媒體預測，拜登率先贏得南部州密西西比州和密蘇里州後，又贏得中西部第一個舉行初選的密西根州，讓桑德斯在這次初選逆轉勝的希望破滅。

在「超級星期二」14州初選拿下10州的拜登，希望在此役一舉擊潰桑德斯，兩人決戰六州中黨代表票最多的密西根州。

密西根州有152張黨代表票。桑德斯2016年在密西根州初選險勝對手希拉蕊．柯林頓，得以與柯林頓繼續纏鬥數月，拜登不希望這種局面重演。

而且川普2016年總統選舉在傳統上支持民主黨的密西根州擊敗對手希拉蕊，是他入主白宮的關鍵，民主黨今年勢必要奪回密西根州，才能贏得總統大選。

其他在10日舉辦初選的還有密蘇里州（ 68張黨代表票）、密西西比州（36張）、華盛頓州（89張）、北達科他州（14張）與愛達荷州（20張）。