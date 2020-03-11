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主帥沒現身 川普未如承諾親自宣布刺激經濟方案

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
周二（10日）的記者會由副總統潘斯主持，總統川普沒來。 歐新社
周二（10日）的記者會由副總統潘斯主持，總統川普沒來。 歐新社

原先告訴媒體會在周二（10日）親自出席記者會的美國總統川普，並未如約定出面宣布因應新冠肺炎疫情的「重大」經濟刺激計畫。改由副總統潘斯向媒體說，川普將推出薪資稅減免方案，並提供帶薪家庭照顧假。至於薪資稅究竟是直接降底稅率或是只是緩徵，細節目前並不清楚。

周一美股崩跌後的簡報會上，川普對記者說：「明天下午我會在這裡讓各位知道一些我們將採行的經濟步驟。會是重大的措施。」然而後來主帥並未現身。

台北時間今天清晨，標普500期指在紐約市場轉為跌0.5%。

周二的記者簡報會只由副總統潘斯上陣，他說，川普將推出薪資稅減免方案，並提供帶薪家庭照顧假。「我們將與民主共和兩黨領袖合力推動經濟刺激方案。」川普首席顧問庫德洛表示，川普希望薪資稅減免期間能一直到今年年底；但未回答計畫如何執行以及經費多少等問題。

沒有出席記者會的川普在周二稍早在國會大廈會晤共和黨參議員後，有對媒體簡短談話回答一些問題，但沒有提到刺激方案的細節。熟悉川普與議員閉門會談的消息人士說，川普希望薪資稅減免能直到在11月選舉之後。

川普 薪資

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