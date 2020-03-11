台積電ADR狂漲5.2% 隨美股、費半收復失地

「前幾天我差點死掉。」美東首位華裔新冠肺炎確診患者蔡敏(James Cai)8日晚和9日清晨在病榻上連續發出求救及警告，表示新冠肺炎要比民眾想像糟得多；他不僅肺部正在失去功能，連需要的藥物都等待超過一周仍未得到，他急切希望轉到紐約的醫院治療。

2020-03-10 17:51