台積電ADR狂漲5.2% 隨美股、費半收復失地
台積電周二ADR收盤大跌5.9%，隨美股和費城半導體指數反攻。
台積電ADR大漲5.2%，收在54.51美元，較台北交易股價溢價拉大為6.5%。費城半導體指數大漲6.3%。
美國股市強勁反彈，收復一天前創下的金融危機以來最大單日跌幅大部失土。投資人預料川普政府將實施刺激措施，幫助經濟因應新冠病毒疫情的衝擊。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數勁漲1,167.14點，漲幅高達4.9%，至25,018.16點。標普500指數收盤上漲4.9%，創下2018年12月以來最大漲幅，收在至2,882.23點。那斯達克綜合指數上漲4.95%，至8,344.25點。
台灣加權股價指數昨天上漲25.90點收11,003.54點。台積電漲0.5%，收307.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 69.30 -5.24 68.00 1.91
中華電 CHT 109.56 +1.70 107.50 1.92
台積電 TSM 327.06 +5.17 307.00 6.53
聯電 UMC 14.88 +2.48 14.95 -0.47
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言