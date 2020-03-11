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台積電ADR狂漲5.2% 隨美股、費半收復失地

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周二ADR收盤大跌5.9%，隨美股和費城半導體指數反攻。

台積電ADR大漲5.2%，收在54.51美元，較台北交易股價溢價拉大為6.5%。費城半導體指數大漲6.3%。

美國股市強勁反彈，收復一天前創下的金融危機以來最大單日跌幅大部失土。投資人預料川普政府將實施刺激措施，幫助經濟因應新冠病毒疫情的衝擊。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數勁漲1,167.14點，漲幅高達4.9%，至25,018.16點。標普500指數收盤上漲4.9%，創下2018年12月以來最大漲幅，收在至2,882.23點。那斯達克綜合指數上漲4.95%，至8,344.25點。

台灣加權股價指數昨天上漲25.90點收11,003.54點。台積電漲0.5%，收307.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 69.30 -5.24 68.00 1.91

中華電 CHT 109.56 +1.70 107.50 1.92

台積電 TSM 327.06 +5.17 307.00 6.53

聯電 UMC 14.88 +2.48 14.95 -0.47

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 紐約

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