疫情升級 美政治人物推特戰「中國病毒」

美國總統川普10日上午轉發保守派NGO領袖克爾克（Charlie Kirk）的推文，其中將新冠肺炎病毒（COVID-19）稱為「中國病毒」（China Virus），引來民主黨參選人拜登（Joe Biden）的抨擊，指這種用法是種族歧視，要川普做好自己的事。

美國聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）9日在推特宣傳CDC有關新冠病毒的資訊，也以「Chinese Virus」來形容。

直至現在，川普自己的推特貼文或公開發言中，從未使用China Virus的字眼；但川普10日上午在臉書上再度宣傳自己興建美墨邊境高牆的主張，拜登發文反諷「牆跟種族主義都無法阻擋病毒，川普做好自己的事就好」。