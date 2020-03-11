馬斯克：上大學是要「追求樂趣」而非為了學習

支付業者PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）2011年起開始資助大學學子，讓他們得以輟學去創業。無獨有偶，曾和提爾一同領導PayPal的馬斯克，對於高等教育也抱持類似的看法。

財經網站CNBC報導，馬斯克在9日於華府舉辦的「衛星2020」（Satellite 2020）研討會，發表專題演講時，被問到大學教育的必要性。

他說，「你不需要上大學也能學習」，大學教育的價值在於「了解一個人能否為某件事認真努力」。他補充說，「大學基本上是為了追求樂趣（for fun），並且證明你能完成任務，但大學並（不只是）為了學習」。

馬斯克反問道：「莎士比亞有念大學嗎？可能沒有。」

CNBC指出，這些話聽起來就像是「提爾獎學金」計畫（Thiel Fellowship）網站首頁的論調。該計畫會開放22歲以下的年輕人，申請一筆2年期的10萬美元獎學金，以「開創新事物，而不是坐在教室裡（聽課）」，但申請者必須先輟學才能加入。

在2016年美國總統大選聲援川普的提爾，已不斷抨擊矽谷對高等教育抱持的競爭態度，他2018年接受播客主Dave Rubin的訪談時說：「受太多教育的缺點之一，就是被洗腦洗得很嚴重。」

馬斯克畢業於賓州大學；提爾則取得史丹福大學法律博士（J.D.）的學位。儘管馬斯克對大學教育持懷疑態度，但SpaceX目前許多職缺都把大學以上學歷列為基本要求。