川普提刺激措施 油價強彈10%

原油價格10日盤中躍漲10%，暫時甩掉前市演出近30年來最狂崩跌走勢的陰霾，反映投資人寄望於美國可能推出經濟刺激措施提振需求，而且俄羅斯也沒把話說死，暗示仍有可能與石油輸出國組織（OPEC）談判合作穩定油市。

美國總統川普9日表示，他將採取「重大」行動預防美國經濟受新冠肺炎疫情蔓延衝擊。同時，日本政府也計劃支出逾40億美元提振經濟，是因應冠疫情而祭出的第二套方案。

倫敦ICE布蘭特原油價格10日盤中飆漲3.52美元，漲幅達10.2%，漲到每桶37.88美元。同時，紐約西德州輕原油盤前價格挺升3.11美元，漲幅達9.99%，報每桶34.24美元，稍早一度觸及每桶34.42美元。

布蘭特和西德州原油9日都崩跌25%，摔落到2016年2月來最低價位，並分別創下1991年1月17日迄今最單日跌幅紀錄。1991年1月正值第一次波灣戰爭剛開打，油價隨之暴跌。

這回引爆油市崩跌的導火線，是世界最大石油出口國沙烏地阿拉伯與俄羅斯協商減產談判破裂後，打算自4月起每日增產1,230萬桶原油，遠高於目前每日970萬桶的產量水準，激起市場供過於求的恐懼。

不過，俄羅斯能源部長諾瓦克向路透表示，他並未排除與OPEC商議共同採取行動穩定油市的可能性，並說下一次OPEC+會議排定5月至6月舉行。但沙國能源部長告訴路透，不認為OPEC+會議有必要在5月至6月舉行，除非雙方能同意應採取什麼措施，來因應新冠疫情對油需的衝擊。