全美36州淪陷 717確診26死 華盛頓州180例 全美最慘

新型冠狀病毒肺炎疫情迅速在美升溫，截至10日零時止，36州和華盛頓特區至少717人確診，迄今已造成26人死亡，部分病患曾在公共場合出沒，引起民眾恐慌；紐約州確診增至143例，一度超越華盛頓州，華州確診隨後又增至180人，為全美最多；紐新航港局執行總監克頓(Rick Cotton)也確診隔離。

華州最嚴重 180人確診 22人死亡

華州是美國疫情最嚴重的地區，共180人確診、22人死亡，首例死亡病例2月29日自金恩郡(King County)傳出後，官員持續宣布死亡個案，其中16例來自柯克蘭(Kirkland)「生命照護中心」(Life Care Center)養老院。

華州金恩郡最新的兩名死者都是「生命照護中心」的居民，分別是8日死亡的90歲女性和70歲女性，前者在港景醫療中心(Harborview Medical Center)病故，後者在長青健康(Evergreen Health)醫院逝世。

華府一教會領袖確診 主持聖餐與信徒握手

華盛頓特區一名教會領袖確診感染病毒，他曾在喬治城的聖教會(Christ Church Georgetown)主持聖餐並與信徒握手，官員因此呼籲數百名信眾自主隔離。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)表示，考慮採取強制措施，擴大人與人的距離。

紐約州確診143例 一度超越最慘的華州

紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)9日上午表示，紐約州新冠確診病例一夕增加38例，總數來到143例，超過華盛頓州的141例，成為全美病例最多的州；不過，華州很快便再度超前紐約，確診數達180例。

葛謨表示，紐新航港局執行總監克頓顯然在機場遭帶原者感染，目前已隔離無大礙並透過遠端工作。

紐約市長：可能封鎖進出交通 5區可能隔離

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)9日提議，五個區可能隔離，部分公立學校可能暫時關閉。

白思豪9日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時坦言，可能封鎖進出紐約的交通，遏止新冠病毒擴散，但強調病毒不會輕易傳播，且還要很久才會考慮全面隔離。

北加州已傳2死 全美最年輕死例40多歲

加州共有兩例死亡，4日首例為上月中下旬搭乘郵輪往返舊金山和墨西哥的71歲普萊賽郡(Placer)男性，另一人則是聖他克拉拉(Santa Clara)2月28日確診的60歲女性。

另兩名死者在佛州，這兩人都是有健康狀況且曾出國的長者。

就全美來看，新冠肺炎死者年齡多介於70多歲到90多歲，目前已知最年輕的死者是40多歲的斯諾霍米許郡( Snohomish)男性居民。