國安專家批：川普低估疫情 讓美國陷入危機

前國土安全部官員茱麗葉．凱燕(Juliette Kayyem)在「大西洋月刊」(The Atlantic)發表專文指出，川普總統不僅輕忽對抗新型冠狀病毒的威脅，更亂開空頭支票，準備完全不足，讓美國陷入危機。

副總統潘斯(Mike Pence)保證有150萬人能接受新冠肺炎篩檢，但根據「大西洋」調查，但上周僅有不到2000人接受檢測，川普喊話每個想要檢測的人都能篩檢，也完全是空談；美國至今都還面臨檢驗試劑組不足的窘境，完全還沒準備迎戰新冠肺炎。

凱燕在文中表示，現在的美國面對新冠肺炎，都暴露出社會和政治上的缺陷。

「如果接受檢測和照護不用擔心共同負擔或帳單超支；假使出現症狀的病患都享有帶薪病假，美國就能更輕易阻止病毒散播。」她說，「但這波危機讓人看見，美國並不是國民期盼的理想國度。」

諷刺的是，呼籲國民保持冷靜的官員，其實了解國內將陷入混亂；中國在年初就對疫情採取行動，給其他國家時間反應，但川普讓美國浪費了許多機會。

文中提到，在股市崩盤之前，川普的空想低估了疫情，陷國家於危險之中；檢驗試劑組不足，就怪到前總歐巴馬頭上；欺騙大眾疫苗即將問世；面對疫情，美國不能只憑直覺和空想。

凱燕表示，在國土安全領域，充分準備代表有足夠的計畫、資金以及設備，專家盡力將傷害降到最低；但在流行病蔓延時，看似萬無一失的計畫，都還是可能上造成上千，甚至上萬人死亡。

她也指出，人民應該了解完美的防備並不存在，現階段確診人數不可能不增加，疫情將再惡化；但美國現在做到的，還差得非常遠，極需更積極的作為。而公共衛生當局的成敗，是在於減少死亡和重症人數。