快訊

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩Q＆A看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安專家批：川普低估疫情 讓美國陷入危機

世界日報 / 編譯林育正／綜合9日電
前國土安全部官員茱麗葉．凱燕(Juliette Kayyem)在「大西洋月刊」(The Atlantic)發表專文指出，川普總統不僅輕忽對抗新型冠狀病毒的威脅，更亂開空頭支票，準備完全不足，讓美國陷入危機。 圖／法新社
前國土安全部官員茱麗葉．凱燕(Juliette Kayyem)在「大西洋月刊」(The Atlantic)發表專文指出，川普總統不僅輕忽對抗新型冠狀病毒的威脅，更亂開空頭支票，準備完全不足，讓美國陷入危機。 圖／法新社

前國土安全部官員茱麗葉．凱燕(Juliette Kayyem)在「大西洋月刊」(The Atlantic)發表專文指出，川普總統不僅輕忽對抗新型冠狀病毒的威脅，更亂開空頭支票，準備完全不足，讓美國陷入危機。

副總統潘斯(Mike Pence)保證有150萬人能接受新冠肺炎篩檢，但根據「大西洋」調查，但上周僅有不到2000人接受檢測，川普喊話每個想要檢測的人都能篩檢，也完全是空談；美國至今都還面臨檢驗試劑組不足的窘境，完全還沒準備迎戰新冠肺炎。

凱燕在文中表示，現在的美國面對新冠肺炎，都暴露出社會和政治上的缺陷。

「如果接受檢測和照護不用擔心共同負擔或帳單超支；假使出現症狀的病患都享有帶薪病假，美國就能更輕易阻止病毒散播。」她說，「但這波危機讓人看見，美國並不是國民期盼的理想國度。」

諷刺的是，呼籲國民保持冷靜的官員，其實了解國內將陷入混亂；中國在年初就對疫情採取行動，給其他國家時間反應，但川普讓美國浪費了許多機會。

文中提到，在股市崩盤之前，川普的空想低估了疫情，陷國家於危險之中；檢驗試劑組不足，就怪到前總歐巴馬頭上；欺騙大眾疫苗即將問世；面對疫情，美國不能只憑直覺和空想。

凱燕表示，在國土安全領域，充分準備代表有足夠的計畫、資金以及設備，專家盡力將傷害降到最低；但在流行病蔓延時，看似萬無一失的計畫，都還是可能上造成上千，甚至上萬人死亡。

她也指出，人民應該了解完美的防備並不存在，現階段確診人數不可能不增加，疫情將再惡化；但美國現在做到的，還差得非常遠，極需更積極的作為。而公共衛生當局的成敗，是在於減少死亡和重症人數。

新冠肺炎 疫情 川普

延伸閱讀

川蔡護盤為何兩樣情 百萬股民Think about that！

美防疫變個人秀 克魯曼：川普只想讓自己看起來很棒

油價崩跌 川普政府暗批俄羅斯造成

疫情衝擊美股重挫 川普急喊減稅

相關新聞

中國肺炎疫情趨緩市場轉觀望 油價一度強彈8%

俄羅斯與沙烏地阿拉伯發動石油價格戰、中國新冠肺炎疫情趨緩之際，投資人觀望美國政府可能祭出經濟刺激方案，全球油價從近30年...

全美36州淪陷 717確診26死 華盛頓州180例 全美最慘

新型冠狀病毒肺炎疫情迅速在美升溫，截至10日零時止，36州和華盛頓特區至少717人確診，迄今已造成26人死亡，部分病患曾在公共場合出沒，引起民眾恐慌；紐約州確診增至143例，一度超越華盛頓州，華州確診隨後又增至180人，為全美最多；紐新航港局執行總監克頓(Rick Cotton)也確診隔離。

「我差點死掉」華裔患者警告 病毒遠比你們想像危險

「前幾天我差點死掉。」美東首位華裔新冠肺炎確診患者蔡敏(James Cai)8日晚和9日清晨在病榻上連續發出求救及警告，表示新冠肺炎要比民眾想像糟得多；他不僅肺部正在失去功能，連需要的藥物都等待超過一周仍未得到，他急切希望轉到紐約的醫院治療。

國安專家批：川普低估疫情 讓美國陷入危機

前國土安全部官員茱麗葉．凱燕(Juliette Kayyem)在「大西洋月刊」(The Atlantic)發表專文指出，川普總統不僅輕忽對抗新型冠狀病毒的威脅，更亂開空頭支票，準備完全不足，讓美國陷入危機。

堅持闔家尺度 迪士尼恐鬧原創劇荒

由於對「闔家觀察」的尺度堅持，恐造成迪士尼的串流平台鬧原創劇荒。迪士尼於去年11月推出「迪士尼+」，加入影音串流平台大戰，獲得可觀的訂閱人數。然而原創內容已經不足，且為了秉持「闔家觀賞」的尺度堅持，許

美國決放生阿富汗 將展開撤軍進程

美國決定不再攪和阿富汗的問題了。美軍阿富汗發言人宣布，為落實和平協議，美軍將陸續撤出阿富汗。預計在135天後，阿富汗駐軍只會剩下8600人，不過外界針對塔利班是否會遵守和平協議仍抱有疑問，美國國防部長

為血癌父募集骨髓捐贈者 世界最美9歲雙胞胎掀起話題

位於美國加州南部橙郡的一對雙胞胎：莉亞—蘿絲和愛娃—瑪莉‧克禮門（Leah Rose & Ava Marie Clements）以「克禮門雙子」（Clements Twins）的名號廣為人知。從2017年出道的他們，以神祕的綠色眼眸在網路社群中竄紅，被粉絲們封為「世界最美的雙胞胎」。

華府「防疫快閃店」專賣口罩急救包 拒絕恐慌

全球新冠肺炎疫情持續升溫，而亂世之中總會出英雄；來自華盛頓特區29歲的艾狄莉莎‧帕特羅姆(Adilisha Patrom)，不僅提供民眾重要的防疫資訊，她的快閃商店也販售許多平價醫療用品如口罩和急救包。

國務院改口「美國公民勿搭郵輪」 業者將允退款或贈票

川普政府稍早拒絕勸退國人出國旅行，如今改變說辭；近期兩艘郵輪讓數百名美國人感染新型冠狀病毒之際，國務院8日警告人們在新冠肺炎疫情蔓延之際遠離郵輪。

這郡200萬人 靠3實習生防疫 基層醫療沒錢也沒人

各地區基層衛生局是對抗新型冠狀病毒的第一線，不過自從2003年以來，預算已經被大砍30%，2008以來更少了6萬名員工。自川普總統上任以來，基層醫療預算被刪減的狀況又更加嚴重，讓抗疫更為困難。

亞馬遜員工染疫 西雅圖賣酒沒人 賣酒精生意旺

大西雅圖地區爆發新型冠狀病毒(COVID-19)嚴重疫情，小型商家生意首當其衝，有攤商抱怨業績暴跌逾六成。

有藥能防新冠病毒？ 聯邦警告7單位：別騙了

在新冠疫情迅速擴散，並出現防疫用品搶購潮和價格暴漲之際，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦貿易委員會(FTC)9日表示，他們已向七個單位發出警告，要求停止銷售號稱可預防新冠病毒的假藥，並在48小時內回覆，以說明採取哪些糾正違法銷售的措施。

熱門新聞

美股一開盤即暴跌逾1,800點 啟動熔斷機制

黑色星期一重現？道指崩逾2000點 11年最大單日跌幅

美股暴跌、油價也崩盤 謝金河兩點預言：金融恐懼超限戰

中威脅報復訪台 捷克要求撤換中國大使呼聲高

美股開盤重摔逾1,800點 川普：好多假新聞

俄羅斯和沙烏地選在此時為減產鬧翻 原因出在這一國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。