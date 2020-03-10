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「我差點死掉」華裔患者警告 病毒遠比你們想像危險

世界日報 / 記者黃伊奕／紐約報導
「幾天前我差點死掉。」新州冠狀病毒華裔患者 警告病毒遠比想像嚴重 圖／Bill Pulte's twitter
「幾天前我差點死掉。」新州冠狀病毒華裔患者 警告病毒遠比想像嚴重 圖／Bill Pulte's twitter

「前幾天我差點死掉。」美東首位華裔新冠肺炎確診患者蔡敏(James Cai)8日晚和9日清晨在病榻上連續發出求救及警告，表示新冠肺炎要比民眾想像糟得多；他不僅肺部正在失去功能，連需要的藥物都等待超過一周仍未得到，他急切希望轉到紐約的醫院治療。

「這一切來得太快了，我的病情一天比一天差。」根據CBS電視台9日報導，身為醫護人員的蔡敏受訪時提醒所有人，別以為新冠肺炎只是像感冒一樣，一定要認真重視，「症狀包含腹瀉、呼吸急促、胸疼、高燒等任何你想得到的症狀，幾天前我差點死掉，血氧含量低至80幾。」

50歲以下不嚴重？「我只有32歲，情況愈來愈糟糕」

蔡敏是紐約市「何恭程聯合醫療中心」的醫生助理（PA），在紐約市和新澤西州都有住所，平時在紐約華埠、法拉盛和布魯克林8大道的診所工作，家中除了妻子，還有一名不到兩歲的女兒；他在1日開始出現身體不適，最後確診為新冠肺炎，目前在新州的哈肯薩克大學醫療中心(Hackensack University Medical Center)接受治療。

8日晚，蔡敏透過視頻接受推特媒體人Bill Pulte訪問時發出警告，反駁政府此前聲明說50歲以下無基礎疾病者，即使被感染也不過像得了一場感冒，「我只有32歲，沒有任何基礎疾病，也不吸菸，但是我現在的情況一天比一天糟糕。」

美國醫護不在意！他們把我當流感治 我要的藥物等不到

「這個病毒比你們想得都要危險，但是醫院的醫護人員卻根本不在意。」蔡敏說，他和他的診所負責人都建議醫院採取中國的治療方法，甚至把中國的治療方案翻譯成英文，卻仍然得不到重視。

蔡敏和其兄弟都是醫護人員，了解基礎治療知識，「我想要轉去我兄弟所在的紐約西奈山醫院，我們知道中國過去對病患採取哪些措施；我在這家醫院根本得不到應有的照顧，他們不過把我當作流感在治療，我主動要求的藥物已經等待超過一周仍沒得到。」

對待我像動物！治療過程不被尊重 護士量體溫背過身去

此外，蔡敏也抱怨治療過程中不被尊重，護士為他量體溫時，都要背過身去；他對Bill Pulte說，「他們把我當作動物一樣對待」，他感覺呼吸正在衰竭，很快就需要插管了。

據蔡敏回憶，他是在曼哈頓時報廣場附近一間酒店進行醫療培訓時被感染的，「這個病毒遠比美國政府宣稱的危險，很多人認為這個病毒沒有關係，不用戴口罩，我不相信這些」；而他在出現症狀後，還曾經在布魯克林一家康復中心看診，被他看診的11名病人正在接受隔離觀察中，暫時沒有任何人出現異樣。

在通過社交媒體發出訴求後，蔡敏的友人楊菲力斯(Felix Yang)9日下午指出，蔡敏已經獲得幫助，雖然沒有轉院，但是情況出現好轉。

新冠肺炎 紐約 醫護人員

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