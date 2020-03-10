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堅持闔家尺度 迪士尼恐鬧原創劇荒

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
迪士尼+加入串流平台大戰，目前卻可能面臨原創劇的不足。（photo by網路截圖）
迪士尼+加入串流平台大戰，目前卻可能面臨原創劇的不足。（photo by網路截圖）

由於對「闔家觀察」的尺度堅持，恐造成迪士尼的串流平台鬧原創劇荒。迪士尼於去年11月推出「迪士尼+」，加入影音串流平台大戰，獲得可觀的訂閱人數。然而原創內容已經不足，且為了秉持「闔家觀賞」的尺度堅持，許多「不合規定」的影劇移往其他旗下影音平台，恐造成迪士尼+陷入原創劇不足的窘境。

闔家觀賞的堅持

根據「綜藝」報導，「闔家觀賞」向來是迪士尼主打的形象，也因為對此堅持常造成許多劇集無法在平台播出，必須轉移到迪士尼旗下其他平台。如以同性為題材的青春愛情喜劇影集《Love, Victor》，就被移往迪士尼旗下另一平台Hulu。陪伴許多台灣觀眾成長的青少年喜劇《莉琪的異想世界》，眾所期待的續作也疑因尺度不符，拍完前兩集就開除了劇集創作者，劇組面臨重整。

輿論認為，迪士尼的「闔家觀賞」等於將所有性別多元的題材排除在外。對此，有Disney+的高層經理人表示，他們只是在尋找「適合展現多元性別題材的方式」，「在現在社會，『闔家觀賞』勢必會有容納多元性別議題的空間。」而迪士尼+上仍有原創影集包含多元性別元素，如台灣觀眾耳熟能詳的《歌舞青春》續作影集版。

執行長辭職救火

然而在「闔家觀賞」審核爭議外，迪士尼+或許更早就開始面臨原創劇集片荒。據「好萊塢報導者」指出，今年二月，迪士尼執行長羅伯特·艾格宣布退位，任職執行總監，便傳是為了救援迪士尼+即將面臨的原創劇荒。

去年11月上線後，迪士尼+短短三個月便擁有超過2800萬的訂閱數，而很大一部份要歸功於《星際大戰》的系列原創劇集《曼達洛人》。然而在該劇集於去年12月底完結後，迪士尼陷入原創熱門劇集不足的窘境。若缺乏原創大熱劇集，將難以維持訂閱者，更無法擴大受眾。

《好萊塢報導者》指出，迪士尼+目前手頭上有超過50個有劇本節目以及約50個無劇本節目正在執行中，預計第一年要產出35部原創節目。然而在迪士尼+下一部熱門原創劇集，漫威的衍生劇《獵鷹與寒冬戰士》上檔前還有數個月，加上迪士尼+的尺度審查，如何在多方挑戰下確保所有計畫如期上檔，將會是羅伯特·艾格目前的首要挑戰。

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