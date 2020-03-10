疫情蔓延 冒充WHO、CDC募款、竊個資 別上當！

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續擴散，冒充世界衛生組織(WHO)、聯邦疾病防治中心(CDC)等權威機構的詐騙亦在社交媒體瘋傳，有的是發釣魚郵件，有的是借新冠之名「募款」，形式多樣、防不勝防；專家提醒，CDC或WHO等組織不會發郵件給個人要求捐款或索要個人信息。

自2020年1月以來，有4000多個以coronavirus(新冠病毒)相關名稱註冊的網站域名，其中3%證實為惡意網站，意味著運營這些網站的目的在於騙錢或竊取資料；另有5%證實為可疑，因為尚未發現其存在的理由。

美國聯邦貿易委員會(FTC)介紹，這些詐騙電郵可能是借著提高防範意識的名號，或通報附近社區的假疫情消息，向民眾發出釣魚電郵，要求給某個病患捐款，或是給某種未經證實的治療方案提出建議等。

WHO表示，絕不會要求公眾登錄到某頁面查看安全信息，也不會無故寄來帶附件的郵件，更不會要求公眾給應急計畫或資金項目捐錢。

網路安全公司Kaspersky建議民眾先查詢電郵發件者的域名，是否與正規機構的域名吻合，若有意前往某一網站，手動輸入要比直接從潛在釣魚電郵中點擊進入要好。

馬州檢察長佛羅許(Brian Frosh)指出，詐騙犯就是利用人們害怕染上新冠病毒的心理，民眾只要發現對方企圖索要金錢或個人信息，就應規避這類詐騙。

網攻調研公司Proof Point資深主任Sherrod Degrippo說，有時候可能一天收到兩到三封詐騙電郵，都是利用人們對新冠病毒的擔憂，騙他們點擊不明連結或安裝惡意軟體。