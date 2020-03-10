有藥能防新冠病毒？ 聯邦警告7單位：別騙了

在新冠疫情迅速擴散，並出現防疫用品搶購潮和價格暴漲之際，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦貿易委員會(FTC)9日表示，他們已向七個單位發出警告，要求停止銷售號稱可預防新冠病毒的假藥，並在48小時內回覆，以說明採取哪些糾正違法銷售的措施。

七個單位之一是電視傳銷節目「The Jim Bakker Show」，主持人巴克(Jim Bakker)因為推介可治療新冠病毒的「膠體銀」(Silver Solution)療法，被紐約州檢察長發出「停止與終止令」，要求他立刻停止傳銷。

其他六個單位分別是佛羅里達、加州、奧克拉荷馬和愛達荷州的四家公司，以及英國和加拿大的兩家公司。

FDA和FTC說，他們6日分別向七家公司發出警告函，指兜售未經批准的藥物是嚴重危害病患的健康和違反聯邦法，將面臨法律制裁。

FDA局長韓恩(Stephen Hahn)表示，銷售和推介新冠病毒假藥是威脅民眾健康，他們將嚴密監視網路銷售的假藥，尤其是在疫情爆發的嚴峻時刻。FDA成立了跨部門工作組，與FTC一起監視社群媒體和網路兜售的新冠病毒假藥。

FDA說，目前尚未研發出新冠病毒的疫苗和藥品，認為自己可能染上新冠病毒的人，不應使用上述七家公司的假藥。

FTC主席西蒙斯(Joe Simons)表示，疫情加劇擴散增加了人們的焦慮，不希望某些公司在這一時刻向消費者兜售假藥和虛假治療，給七家公司的警告只是第一步，對繼續銷售假藥的公司，FTC和FDA將採取執法行動。

在「The Jim Bakker Show」3月1日的節目中，一名衛生專家對巴克說，「膠體銀療法」對新冠病毒尚未進行檢測，但對其他類型的新冠病毒已做過檢測，並證實可在12小時內殺死病毒。

FDA表示，他們1999年8月就曾警告，「膠體銀」對治療任何疾病都是既不安全也無療效。