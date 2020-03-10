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亞馬遜員工染疫 西雅圖賣酒沒人 賣酒精生意旺

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
大西雅圖地區爆發新型冠狀病毒(COVID-19)嚴重疫情，小型商家生意首當其衝，有攤商抱怨業績暴跌逾六成。圖為一對遊客在亞馬遜園區拍照。(美聯社)
大西雅圖地區爆發新型冠狀病毒(COVID-19)嚴重疫情，小型商家生意首當其衝，有攤商抱怨業績暴跌逾六成。圖為一對遊客在亞馬遜園區拍照。(美聯社)

西雅圖地區爆發新型冠狀病毒(COVID-19)嚴重疫情，小型商家生意首當其衝，有攤商抱怨業績暴跌逾六成。

有著亞馬遜(Amazon)辦公室的西雅圖南湖聯合區(South Lake Union)，原本周一到周午上班日午餐時間，附近小型商家與餐廳都會湧現消費人潮，但過去一周的午餐時間，景象卻變得冷清。

亞馬遜西雅圖南湖聯合區辦公室有員工成為新冠病毒確診案例之後，這家網路零售巨擘鼓勵員工改採在家遠距上班，至少到3月底之前都避免進辦公室。

餐車攤商Yumbit 2工作人員史特潘(John Stepan)接受地方電視台King 5專訪時說：「如果亞馬遜員工沒來上班，我們就沒生意，現實狀況就是這樣。」他表示，過去幾天業績嚴重縮水約64%。

位於西雅圖西邊的Peel and Press酒吧，同樣也因為上門顧客減少而生意變差。酒吧負責人奧斯汀(Dan Austin)指出，這段期間大概每天減少40名至50名客人，若以每人消費金額20元計算，「金額其實頗為可觀。」

他說，加州大道(California Avenue)整條街的商家，都明顯感受到逛街人潮變少，「現在除非是賣瓶裝水跟手部酒精消毒液，有很多顧客上門，否則生意都很糟糕。」

奧斯汀說，所有小型店家的負責人都不願意在這個時候裁員，但員工大多心裡有數，遲早恐怕飯碗不保。

座落於西雅圖中國城的翠苑酒家港式飲茶最近便開始裁員，餐廳負責人艾力克‧陳(Eric Chan，音譯)對King 5電視台表示，餐廳是家族經營的生意，前陣子裁撤某些晚班工作人員，員工班表也做出調整，原本營業到凌晨2時才關門，已經改為晚間9時便結束營業，因為這陣子生意減少了約60%。

西雅圖 疫情

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