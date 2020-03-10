這郡200萬人 靠3實習生防疫 基層醫療沒錢也沒人

各地區基層衛生局是對抗新型冠狀病毒的第一線，不過自從2003年以來，預算已經被大砍30%，2008以來更少了6萬名員工。自川普總統上任以來，基層醫療預算被刪減的狀況又更加嚴重，讓抗疫更為困難。

當新冠肺炎疫情爆發，各疫衛生局肩負調查確診病患行蹤和接觸過的人，在機場測量體溫，宣導洗手等工作。同時也建議政府官員是否讓學校停課，或尋找隔離病患地點，工作相當繁重。

不過地方醫療人力和資源不足，已必須從毒品防治等其他部門借調人手。突然的疫情爆發，資源不得不重新分配，也可能危及其他病患。

加州聖伯納汀諾郡(San Bernardino County)人口超過200萬，衛生局卻只靠三名實習生執行防範新冠肺炎的準備工作；他們負責監控390名從中國返國，以及其他必須自主隔離的旅客。

2008年以來，地方衛生局已經減少了約四分之一的6萬名員工；來自聯邦疾病防治中心(CDC)的預算從2003年以來更減少30%，川普上任之後情況更加嚴重。

過去在波士頓負責醫療政策的奧爾巴斯(John Auerbach )透露，政府在經濟衰退時刪減預算，但當其他單位預算恢復，衛生單位卻被忽略。因為當衛生局在性病、菸害等防治有好成績，自然就不會被上層單位注意，容易被忽略。

相較之下，華盛頓州的金恩郡有多達2400萬的「雨天基金」；就算疫情爆發，當地能買下汽車旅館和露營車隔離病患。多年前為防範傳染病制定的計畫，也讓現在有更多人力投入防疫。

不過全國各地多數地區，並不像金恩郡預算充足。4日國會才通過83億的緊急費用對抗新冠肺炎，其中9億5000萬將用在檢測和感染控制，補助地方單位的支出。不過預算要從衛生及公共服務部播到CDC，再到各州和郡過程冗長，可能得等上三年之久。