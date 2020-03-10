國務院改口「美國公民勿搭郵輪」 業者將允退款或贈票

川普政府稍早拒絕勸退國人出國旅行，如今改變說辭；近期兩艘郵輪讓數百名美國人感染新型冠狀病毒之際，國務院8日警告人們在新冠肺炎疫情蔓延之際遠離郵輪。

聯邦疾病防治中心(CDC)發布的新指南，也呼籲旅客，尤其是年長者和有健康狀況者避免搭乘郵輪。

國務院聲明表示，「美國公民，尤其是有健康問題的旅客，不應該搭乘郵輪出遊；CDC指出，老年人和有健康疾病的人應該避免讓他們身處更危險疾病的情況。」

CDC表示，在郵輪上透過人傳人感染新冠病毒的風險大增，為遏止新冠病毒傳播，許多國家拒絕郵輪停靠、也不讓乘客下船，或讓乘客下船但需接受隔離。

美國政府上月從日本橫濱接回300名在鑽石公主號(Diamond Princess)郵輪上隔離的美籍旅客，但國務院表示，「撤離包機不該成為美國公民遭當地政府隔離的歸國選項」。

另一艘傳出疫情的「至尊公主號」(Grand Princess)滯留加州北部海岸逾一周後，9日停泊奧克蘭港。

CDC與國務院改變說辭，對郵輪產業而言堪稱一大改變，郵輪業的客源多來自美國的長者。

國際郵輪協會(CLIA)表示，商業郵輪中有七分之一的旅客超過70歲，儘管新冠肺炎的死亡率仍未知，但證據顯示有健康疾病的老年人尤其容易遭感染。

CLIA 6日發表好鬥的聲明，稱當局「單獨挑出旅遊和觀光業，尤其是郵輪」，「不合理且無根據」。

CLIA發言人8日說，郵輪高層7日會見副總統潘斯後，決定「聚焦計畫的侵略和敏感發展，檢測並撤離船上的病患」。

郵輪業者近期放寬取消政策，允許乘客退款或提供獎勵或贈票。