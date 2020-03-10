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新冠肺炎疫情蔓延百國 世衛稱全球大流行威脅「非常真實」

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華府「防疫快閃店」專賣口罩急救包 拒絕恐慌

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合9日電
華盛頓特區29歲的艾狄莉莎‧帕特羅姆，不僅提供民眾重要的防疫資訊，她的快閃商店也販售許多平價醫療用品如口罩和急救包。(美聯社)
華盛頓特區29歲的艾狄莉莎‧帕特羅姆，不僅提供民眾重要的防疫資訊，她的快閃商店也販售許多平價醫療用品如口罩和急救包。(美聯社)

全球新冠肺炎疫情持續升溫，而亂世之中總會出英雄；來自華盛頓特區29歲的艾狄莉莎‧帕特羅姆(Adilisha Patrom)，不僅提供民眾重要的防疫資訊，她的快閃商店也販售許多平價醫療用品如口罩和急救包。

雖然最近疫情重創經濟導致群眾的消費力銳減，帕特羅姆的店家也因為營業時間還不夠常，而無法接受信用卡付款，其中一位客人更因此無法購買手部清潔液；但帕特羅姆是個樂善好施的女子，她便將清潔液裝到一瓶空罐子送給客人。

此外帕特羅姆還在店內張貼聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫公告，她告訴「今日美國報」(USA Today)：「我們必需要有心裡準備，面對疫情我們更應該主動出擊，而不是被動等待別人告知；我不想看到民眾因此而恐慌，所以我希望能幫助民眾了解疫情，還有什麼是我們能做的事。」

帕特羅姆並不是唯一一個因新冠肺炎疫情而開設快閃商店的人，雖然開店才不到一周，她已經賣出一些口罩和各式各樣的急救包；而急救包的內容物也有所不同，有的除了附護目鏡，還有另一種附面罩的口罩。

疫情的擴散也導致人心惶惶，實體店家販售的口罩和手部清潔液全都被橫掃一空，購物網站更有人藉機哄抬這些商品的價格，因此有關單位也不斷提醒民眾，只需要做好必要性防護如勤洗手等；帕特羅姆也表示，像手術專用口罩或N95口罩並不會有預防傳染的效果。

帕特羅姆表示自己雖然不是防疫專家，也只能盡力幫CDC宣傳重要的訊息，但她知道有一些不肖業者刻意炒作口罩價格，帕特羅姆說：「這是不對的，身為業者必須在關鍵時刻顧及民生開銷。」

口罩 疫情 新冠肺炎

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