為血癌父募集骨髓捐贈者 世界最美9歲雙胞胎掀起話題

位於美國加州南部橙郡的一對雙胞胎：莉亞—蘿絲和愛娃—瑪莉‧克禮門（Leah Rose & Ava Marie Clements）以「克禮門雙子」（Clements Twins）的名號廣為人知。從2017年出道的他們，以神祕的綠色眼眸在網路社群中竄紅，被粉絲們封為「世界最美的雙胞胎」。

其實，2010年7月7日出生，今年將滿十歲的雙胞胎，早在出生滿六個月後便已登錄模特兒身分，然而，直到七歲開始，才正式進行模特兒相關工作。不到三年的時間內，「克禮門雙子」已經接下了「Nike」、「LEVI'S」、「迪士尼」、「塔吉特（Target）」、「豐田汽車（TOYOTA）」等大品牌的代言，也榮登過「哈潑時尚（Harper's BAZAAR）」等有名雜誌的封面。

這對雙胞胎也在去年十二月時再度成為話題，原來是因為他們的父親凱文（Kevin Clements）罹患了血癌。一家人為了找到骨髓的捐贈者，在網路上發起活動，希望粉絲們能夠登錄為骨髓捐贈者，以找出匹配的骨髓。而最終，他們發現凱文的弟弟克里斯是合適的捐贈者，並成功的進行了移植手術。

兩人雖然擁有許多粉絲，不過在網路上也有不少批判的聲浪。有人認為，他們是家長為了賺錢而利用的對象，包括「反對曝光孩子的私生活」、「應該為他們保留童年」、「表情總是看起來很悲傷，當模特兒真的有開心嗎？」等留言也出現在網路上。

不過，母親嘉琪（Jaqi Clements）表示，「為了讓他們在模特兒事業上成功，我們挹注了很多投資。而一旦成功了，他們將來不管是大學學費、或是買車買房的錢都有著落，我認為這是很好的事。」她也澄清，「表情悲傷只是一種表演。兩個孩子有很多朋友，也非常樂於享受當下。他們也很喜歡模特兒工作。因為可以做喜歡的事情，所以相當開心。」