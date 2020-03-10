拜登和桑德斯之外 民主黨還有一個她打死不退

美國民主黨總統初選已是拜登與桑德斯兩強對決的局面，但還有第三位存在感雖低、卻打死不退的候選人---現年38歲的拉丁裔夏威夷州聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）。即使初選至今未曾贏過任何一州，她強調會繼續參選。

加巴德受訪表示，這場選戰是個大好機會，「每天都能與民眾對話，討論美國有必要徹底改變的外交政策」。

她說：「在阿富汗，我們每月要花掉納稅人40億美元。這筆錢可以用在國內。」

她表示，如果拜登或桑德斯想要成功推動政見，有賴「結束軍事干預主義、新冷戰，以及核武軍備競賽---這些可能浪費數兆美元」。

她強調自己的選戰核心是傳播「成功的內政與成功的外交政策密不可」。

2020年民主黨初選最熱鬧的時候，共有六位女性爭取提名，加巴德並不出色。但隨著華倫退選，加巴德成為最後一位女性候選人、唯一僅存的有色人種、退伍軍人和千禧世代。

奧克拉荷馬州立大學教授賈拉爾扎伊（Farida Jalalzai）研究全球的女總統，指出加巴德競選之路面臨的挑戰：「你也許可以說，她把一些議題看得比別的重要，卻沒有獲得太多的關注。當然，還有其他重要事項，像是她的欠缺之處，她沒有募到太多錢。」

根據美國廣播公司新聞網的分析，她自2019年1月投入選戰以來，募到1110萬美元，目前手上還有200萬美元現金。

加巴德說：「許多其他募款募得比我們多、花錢是我們好幾倍的候選人，都沒能繼續參選。對大家捐給我競選的錢，我在財政上非常負責，以求發揮最大效果，並將我們的訊息傳達出去，給較早投票和全美各地的選民。」

她的選戰靠一小隊幕僚、志工、親朋好友支持。她搭民航機以刪減支出，不時租住平價旅館和Airbnb，以便儘可能省錢。

加巴德初選表現最好的州是美屬薩摩亞，僅次於如今已退選轉挺拜登的前紐約市長、億萬富翁彭博。薩摩亞是加巴德的出生地，她對當地選民的熱烈支持表達衷心感謝。