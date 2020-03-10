奇蹟！流感併發症失明 美四歲女童張開眼睛微笑了

愛阿華州四歲女童婕德‧德路西亞(Jade DeLucia)因為罹患流感引起的併發症而失明；今年1月出院後竟奇蹟似地開始逐漸恢復視力。

婕德今年流感季節沒有打疫苗，結果在耶誕前幾天罹患流感；直到耶誕節前夕，父親史蒂芬‧德路西亞(Stephen DeLucia)與母親阿曼達‧菲利普斯(Amanda Phillips)才發現她發高燒。

父母將婕德送到該州滑鐵盧(Waterloo)一家醫院，她卻出現癲癇症狀，於是她被轉往80哩外愛阿華市(Iowa City)一家兒童醫院。

耶誕節當天，婕德被確診罹患兒童急性壞死性腦病(acute necrotizing encephalopathy，ANE)，這種罕見疾病造成嚴重的腦部病變；醫師說她能活下來已算幸運。

菲利普斯1月時說：「他們說我們的孩子可能在也無法醒來，就算醒來也可能再也無法復原。」

但是今年元旦，奇蹟發生了；婕德張開眼睛然後微笑，並且從此持續進步；只是神經科醫師說，婕德腦部接收視覺的部分受損，導致失明，而且不知道能否恢復。

而婕德出院後僅過了數周，家人就發現她突然可以自己走去上廁所，而且不需要扶著牆壁前進；家人於是問她叔叔在哪裡，而她竟直接走向叔叔。

菲利普斯對有線電視新聞網(CNN)說：「從那之後，幾乎就像是在頃刻間，她的狀況變得非常好。」

菲利普斯也說，婕德本月稍後會接受眼科醫師診斷「她的視力會恢復到何種程度」，也將接受認知檢測，了解她目前部分問題的原因。

婕德家屬也在等候檢測結果，了解她是否有罹患ANE的基因疾病傾向；菲利普斯說，如果有的話，就算婕德沒有罹患流感，也可能出現更多癲癇症狀。

菲利普斯在臉書(Facebook)社團「婕德的旅程」(Jade`s Journey)上寫道：「這個過程非常艱難，我們也還在學習；但我永遠不會放棄，因為她也不會放棄。」