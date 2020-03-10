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Google地理圍欄功能出包 佛州男3經搶案現場遭警鎖定

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合9日電
佛羅里達州警方使用谷歌公司提供的資料搜捕搶匪時，將無辜男子麥考伊(見圖)誤認為嫌犯，因為他被記錄到、在案發當時騎自行車經過案發現場三次。(NBC電視台截圖)
佛羅里達州警方使用谷歌公司提供的資料搜捕搶匪時，將無辜男子麥考伊(見圖)誤認為嫌犯，因為他被記錄到、在案發當時騎自行車經過案發現場三次。(NBC電視台截圖)

佛羅里達州警方使用谷歌(Google)公司提供的資料搜捕搶匪時，將一名無辜男子誤認為嫌犯，因為他被記錄到、在案發當時騎自行車經過案發現場三次。

30歲的麥考伊得知，警方試圖利用地理圍欄(Geofence)搜查令取得他的個資；警方利用地理圍欄功能，蒐集犯罪發生時間內特定地點上每一個人的谷歌地理定位資料。

麥考伊當時一如往常騎腳踏車，不料卻在自己的定位資料被警方分享後，竟被這種虛擬的「搜索網」捕獲。

今年1月，麥考伊收到谷歌法律調查支援團隊寄來的電子郵件，才知道自己被列為2019年3月一場搶案的嫌犯。

麥考伊從信中獲悉，甘斯維爾(Gainesville)當地警方要求取得與他帳戶相關的所有資料，而谷歌也將把相關資料交給執法單位，除非他在法院提出動議予以阻擋。

麥考伊對國家廣播公司新聞網(NBC News)說：「我頓時陷入極深的恐懼中。」

麥考伊利用信中的案件編號，在甘斯維爾警方網站上找到一頁調查報告，了解到他在不知情之下捲入的搶案，於10個月前發生在一名97歲女子的住家，距離麥考伊的住處不到一哩；她通報多件珠寶失竊，包括價值2000元的訂婚戒指。

據悉，麥考伊使用的健身追蹤應用程式RunKeeper記錄單車哩程，利用安卓(Android)手機定位功能，而該功能將他的行蹤透露給谷歌公司。

麥考伊經常騎單車在住處附近運動；他回顧騎行路線後發現，案發當天，他在一個小時內經過被搶住宅三次。

被搶女子報案僅四天後，偵辦警方向阿拉楚阿郡(Alachua County)一位法官提出針對谷歌的搜查令，要求該公司提供案發地點附近案發當時所有使用者裝置的資料；由於這些資料都不足以指認個人，於是警方要求谷歌提供使用者姓名，因此谷歌才會通知麥考伊。

許多隱私權倡議人士質疑地理圍欄搜查令涉嫌違憲，執法人員卻仍擁護這個工具，並且更加頻繁使用。

麥考伊委任律師肯揚(Caleb Kenyon)1月底向民事法庭提出動議，要求判定地理圍欄搜查令「無法律效力」，並阻止谷歌交出麥考伊的個資。

最終，佛州檢察長辦公室撤銷該搜查令，並將麥考伊從本案嫌犯名單移除；這起搶案嫌犯至今尚未落網。

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