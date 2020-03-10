涉「CIA駭客」案 CIA前編碼員判2輕罪 逃過間諜等8重罪

一名前中央情報局(CIA)編碼員被控將盜竊的大量CIA駭客工具交給維基解密，但在審判中因為陪審團無法就更嚴重的間諜等多項指控達成一致，最終9日只被定罪蔑視法庭和做偽證兩項輕罪。

曼哈頓的聯邦法院過去四周對舒爾特(Joshua Schulte)的審判，涉及到CIA的數位團隊如何利用電腦編碼對外國對手進行間諜。陪審團在辯論後向聯邦地區法官表示，他們只能就兩項輕罪達成共識，但無法在其他八項重罪上取得一致。陪審團接到繼續辯論的指示，但仍表示他們因分歧巨大而僵持不下。

舒爾特及其律師對陪審團的裁決感到滿意，律師說，陪審團定的罪名都是最無關緊要的。

一名女陪審團員說，陪審團討論嚴重指控時總是深陷分歧，她的陪審團雖然只有11名成員，但也是分歧嚴重。另一名女陪審團員說，她不認為對舒爾特的間諜指控證據確鑿。

檢方指出，舒爾特是心懷不滿的軟體工程師，他利用CIA網路中幾乎不為人知的後門，神不知鬼不覺地複製了駭客工具，為CIA史上最大的洩密。直至近一年後被維基解密公布CIA才知道，調查後確定31歲的舒爾特是主嫌，他因與同事和上司關係不睦而離職，檢方指他是出於報復而洩密。洩露的資料顯示，CIA侵入蘋果和安卓手機，把聯網的電視機作為監聽工具。

聯邦檢方表示，舒爾特洩密嚴重危害國家安全，導致CIA的網路工具瞬間消失，情報偵察活動戛然而止。

但辯護律師認為，聯邦檢方沒有提出舒爾特是洩密主謀的有力證據，儘管檢方找來18個證人並出示逾千個證據，但最基本的問題仍無法說清楚，而且疑點越來越多。律師說，接觸CIA駭客工具的人多達數百，調查人員不能肯定是誰洩密。

檢方說，舒爾特被捕後違反禁令把手機帶進監獄，試圖洩露更機密的資料，他是發動訊息戰，想要毀掉美國政府。