美議員稱「武漢病毒」 引種族歧視批評

「武漢病毒」的稱呼，竟在美國引發種族歧視的爭議！針對共和黨眾議院議員戈薩拉9日在推特上提到「武漢病毒」一詞，民主黨的菲尼克斯批評，這是企圖引起偏見的不負責任行為，但戈薩拉的辦公室澄清，戈薩拉並沒有汙名化的意圖。WHO則是表示，過去的命名曾造成了不必要的旅遊和貿易障礙，因此2015年已禁止指涉地點、動物或族群。

汙名化武漢？

根據《華盛頓郵報》和《半島電視台》報導，戈薩拉9日在推特上坦言自己正在自主隔離當中，因日前在「保守政治行動會議」曾與感染者密切接觸，儘管不少人稱讚他自主隔離的舉動，但更多人注意到他使用了「武漢病毒」一詞，在網路上掀起一陣議論。

「大部分的人稱它為新冠病毒或COVID-19，只有最無知、種族歧視的人才會稱它為武漢病毒。」美國華裔醫生顧優靜表示。民主黨的地質學家菲尼克斯也指出，這是企圖引起偏見的不負責任行為。不過電視專欄作家德爾加多認為，很多傳染病都是以發源地命名如伊波拉病毒，戈薩拉真的有汙名化武漢的企圖，不能一概而論。

對此，戈薩拉的辦公室發言人戈迪出面澄清，戈薩拉並沒有汙名化的意圖。保守派政治評論家馬爾金也指出，過去幾個月來媒體都是稱之為武漢病毒。國務卿龐培歐則連續2天公開稱武漢病毒，且引發中國外交部發言人耿爽9日不爽譴責「是卑劣的做法」。

命名造成經濟衝擊

然而，近年來公共衛生的官員逐漸意識到疾病名對經濟產生的衝擊，以及對當地人的歧視。2015年WHO通過新的命名規定，禁止指稱任何地點、動物（如禽流感）或族群（如退伍軍人病），WHO衛生安全助理總幹事的福田敬二表示，他們已看到過去的命名造成了不必要的旅遊和貿易障礙，甚至無辜的動物被撲殺。

對於龐培歐不斷公開稱呼「武漢病毒」，《新共和》的資深編輯伯特勒推測，這是共和黨人為了轉移對川普政府防疫不力的焦點，將責任歸咎於中國。

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