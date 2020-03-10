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美國會議員致函WHO 要求直接邀請台灣參與5月WHA

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
位於日內瓦的WHO總部。 法新社
位於日內瓦的WHO總部。 法新社

我駐美代表處9日晚間發布新聞稿表示，新冠肺炎疫情肆虐，而世界衛生組織（WHO）仍持續拒絕台灣參與，感謝美國聯邦眾議院共和黨醫師連線(GOP Doctors Caucus)16名議員聯名致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求其無視中國大陸的壓力，敦促WHO邀請台灣參與會議、機制與活動，包括今年5月在日內瓦召開的世界衛生大會（WHA）。

駐美代表處轉述信函內容指，在此流行病肆虐全球之際，WHO持續排除台灣，除將台灣及世界人民置於更大風險中，更傷害WHO的信譽及其會員國的安全。醫師連線並指出，雖然大多數案例發生在中國大陸，然在國際死亡案例中也有1位台灣人，「若台灣未遭WHO排除是否可避免此例」。

信函內容並指，台灣鄰近病毒發源地，其獲納入WHO及出席WHA，對於促進該區域的多邊合作至為重要。

對於中國大陸，議員在聯名信中寫到，陸方不斷反對台灣參與WHO。在因應新冠病毒的疫情上，中國大陸的防疫作為與中國大陸政府逮捕這波疫情的吹哨者們，種種行為實在沒有立場指導WHO的活動。目前新冠病毒對區域威脅不斷升高，台灣要能分享會員資源，才能共同努力消弭威脅。

聯名信敦促WHO無視中國大陸的壓力與欺凌，讓台灣參與此一防疫戰役；為符合所有會員國健康與安全的最佳利益，要求WHO直接邀請台灣參與所有WHO的會議、機制及活動，包括今年5月17日至21日在日內瓦召開的第73屆WHA。

駐美代表處指出，對於美國國會長期以來，尤其正值中國武漢疫情肆虐而WHO卻持續排除台灣參與之際，關注與堅定支持台灣國際參與，表達誠摯感謝與敬佩之意。

WHO 疫情 WHA 新冠肺炎

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