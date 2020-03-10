川普：明公布紓困措施 將爭取薪資所得稅減免
美國總統川普周一（9日）說，他的政府會向國會要求通過薪資所得稅減免，並對受新冠肺炎疫情衝擊的行業給予「具實質性的紓困措施」。
川普在白宮記者會表示，他打算與國會議員討論過後，在周二宣布「非常引人注目」的行動來支持經濟。「明天下午，我將在此告知各位幾項經濟措施，會是大刀闊斧的行動。」
川普表示，他希望幫助領時薪的勞工，他們可能因為必須待在家裡而收入無著，「讓他們不會因為不是自己的過錯而受罰」。川普補充說，政府正在與旅遊業和飯店業合作來遏制病毒擴散。
隨著美國和全球各地的確診案例持續增加，川普須採取果斷行動回應疫情的壓力愈來愈大。美股9日重挫逾7.5%。
川普的聲明標示著，他領導的政府對是否有必要推出經濟刺激方案，立場出現逆轉。
上周，財務部長米努勤說，不考慮將薪資所得稅減免納入政府的疫情因應方案。
目前不清楚，白宮討論的方案是否足以阻擋股市賣壓，民間企業，尤其是航空業者和遊輪公司都積極爭取紓困。
米努勤在記者會上重述，美股最近的波動與金融危機不同，主因是油市前所未見的發展。
川普稍早推文發洩了他對美股重挫，以及大型聚會因病毒顧慮而被取消的火氣。他說，「此刻有546確診病例和22死」，與季節性流感及其造成的數萬人死亡相比，「大家好好想想」。
在此同時，共和黨籍國會議員因參與保守政治行動會議大會時，可能暴露於新冠病毒，自發進行隔離的人數增加到五名，其中不乏川普密友，有一人曾與他同搭空軍一號出行。
川普努力淡化新冠病毒的影響，白宮也宣稱「一切如常」，但其實與平常很不一樣：議員對如何保證國會山莊安全的細節緊追不捨；一場通常有40到50人參與的五角大廈會議，基於「保持社交距離」的原則，分拆在3間會議室並架設視訊設備進行，國防部長艾斯博和參謀首長聯席會議主席麥利座位相距180公分遠；駐歐的一名陸軍指揮官為謹慎起見，進行自我隔離。
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