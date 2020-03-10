川普：明公布紓困措施 將爭取薪資所得稅減免

美國總統川普周一（9日）說，他的政府會向國會要求通過薪資所得稅減免，並對受新冠肺炎疫情衝擊的行業給予「具實質性的紓困措施」。

川普在白宮記者會表示，他打算與國會議員討論過後，在周二宣布「非常引人注目」的行動來支持經濟。「明天下午，我將在此告知各位幾項經濟措施，會是大刀闊斧的行動。」

川普表示，他希望幫助領時薪的勞工，他們可能因為必須待在家裡而收入無著，「讓他們不會因為不是自己的過錯而受罰」。川普補充說，政府正在與旅遊業和飯店業合作來遏制病毒擴散。

隨著美國和全球各地的確診案例持續增加，川普須採取果斷行動回應疫情的壓力愈來愈大。美股9日重挫逾7.5%。

川普的聲明標示著，他領導的政府對是否有必要推出經濟刺激方案，立場出現逆轉。

上周，財務部長米努勤說，不考慮將薪資所得稅減免納入政府的疫情因應方案。

目前不清楚，白宮討論的方案是否足以阻擋股市賣壓，民間企業，尤其是航空業者和遊輪公司都積極爭取紓困。

米努勤在記者會上重述，美股最近的波動與金融危機不同，主因是油市前所未見的發展。

川普稍早推文發洩了他對美股重挫，以及大型聚會因病毒顧慮而被取消的火氣。他說，「此刻有546確診病例和22死」，與季節性流感及其造成的數萬人死亡相比，「大家好好想想」。

在此同時，共和黨籍國會議員因參與保守政治行動會議大會時，可能暴露於新冠病毒，自發進行隔離的人數增加到五名，其中不乏川普密友，有一人曾與他同搭空軍一號出行。