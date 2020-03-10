川普稱將尋求調降薪資所得稅 紓困受疫情衝擊行業

美國總統川普周一表示，他將爭取調降個人薪資所得稅，並對受新冠肺炎疫情衝擊的行業給予「極具實質性的紓困措施」。

川普白宮記者會上表示，與國會議員討論過後，他打算在周二宣布「非常急進」的行動來支持經濟。「我明天將在此讓各位知道幾個經濟措施，將是大刀闊斧的行動。」

川普表示，他希望幫助領取時薪的勞工，他們可能因為得留在家中而收入無著，「讓他們不會因為不是自己的過錯而受罰」。

川普補充說，政府正在與旅遊業和飯店業合作來遏制病毒擴散。