疫情衝擊美股暴跌 川普：明提經濟方案包括減稅

美國總統川普9日傍晚現身白宮的疫情說明記者會，他表示，明天將發布一整套回應新冠病毒的經濟方案，且會與國會討論，在薪資所得稅上給予減免，用來救濟受疫情影響的受雇者。

川普表示，他明天將會與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)見面，討論減稅方案，「那會是一筆大數目」；受到疫情衝擊營運的大小公司，包括航空、郵輪、旅館等，政府都在研擬對策提供援助。

川普並未停止公開行程與競選活動，近日有兩名與川普接觸的共和黨議員先後表示因曾接觸確診病例，宣布進行自我隔離。媒體關注川普是否接受病毒檢測，川普並未回答問題，而是由副總統潘斯代答，潘斯表示，總統並未接受檢測，但他僅知如此，並未解釋原因。