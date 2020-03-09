談疫情 川普當局和華爾街看法南轅北轍 因為...

華府至今仍堅持，新冠肺炎疫情雖嚴重，但尚可控制，而且經濟依然穩健。但華爾街認為，肺炎疫情已演變成一項全面性的危機，將造成經濟大幅衰退，並重創全球貿易。

華爾街日報（WSJ）報導，隨著肺炎疫情擴散至全球，加上美國確診案例持續攀升，這兩種對疫情截然不同的看法正加深民眾的焦慮。

川普政府正努力樂觀看待疫情，認為新冠肺炎在掌握之中，擔心民眾對疫情的恐慌反而會拖累經濟放緩，甚至造成經濟衰退。

退一步來看，債市和股市皆表示衰退在所難免，而且衝擊將非常大。川普2月稍晚表示，新冠肺炎疫情盡在掌控中，當時市場已開始崩跌。囤積衛生紙和罐頭食品庫存的一般商店街，對肺炎疫情的看法與華爾街一致。

在金融危機時期，華府和華爾街的看法也出現分歧，當時市場跌跌不休，直到政府採取決定性的行動，對銀行系統提供紓困。顯然市場目前也正傳遞一項訊息，意即政府必須採取決定性行動，以避免新冠肺炎疫情擴散，並對經濟提供紓困方案，以抵禦疫情造成的傷害。

美國銀行（BofA）全球研究部門6日表示，「一旦決策官員開始方寸大亂，市場就會停止手忙腳亂」。華府正面臨一項風險，就是一旦事態惡化，就必須改變對疫情的看法。

威廉與瑪麗學院（The College of William & Mary）行為經濟學家艾特華德則提醒，風險在於「花時間告訴民眾忽視冒出來的濃煙；但他們（政府）介入後，使驚慌失措的民眾更緊張」。

川普政府對疫情發表的言論或採取的措施，反映出華府已有一套對應模式，但市場的反應實際上就是認為這些措施還不夠。例如，道瓊工業指數2月24日時重挫逾3%，但川普在盤後僅推文表示，「對我來說，股市看起來非常好！」

在那之後，道瓊工業指數又挫跌7.5%，當時美國逾200人確診感新冠肺炎，而且隨著更多人接受測試，預料感染人數會急遽增加。

即使政府採取標準措施來因應經濟放緩，仍無法阻止市場大逃殺。美國聯準會（Fed）於3日緊急降息2碼，但美股大盤重挫接近3%，而且10年期公債殖利率首度跌破1%。

摩根大通（JP Morgan）經濟學者卡斯曼6日表示：「市場對於Fed降息能否減輕與肺炎疫情有關的衝擊存疑。降息無法阻止疫情蔓延或彌補防疫措施的直接經濟成本。」