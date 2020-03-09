報告：美國是最大武器出口國 都賣給誰?

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一(3月9日)表示，過去5年來，美國提供了全球三分之一以上的武器，鞏固其世界最大武器銷售國的地位。

這份全球武器交易報告指出，在2015到2019年間，全球武器交易量比2010到2014年間增長了近6％。

在此期間，美國佔全球武器出口的36％，共向96個國家出售武器。沙特阿拉伯則是世界上最大的進口國，佔全球總數的12％。

除了全球武器銷售的持續增長外，SIPRI武器和軍事支出計劃資深研究員韋茲曼(Pieter Wezemann)說:「美國在市場上的主導性變得更強，並且是世界上的主要武器供應商。」

他強調，美國有一半的武器賣給中東，僅沙特阿拉伯就佔了美國銷售額的五分之一，成為美國最重要的單一市場。他說，在過去5年的主要交易當中，有一些是在前總統奧巴馬執政下達成。

俄羅斯是世界第二大武器出口國，將武器出售至全球47個國家，佔全球交易量的五分之一。當中有超過一半的武器賣給印度、中國和阿爾及利亞。但是，俄羅斯現今的武器出口跟2010到2014年期間相比低了18％。

韋茲曼說：「並不是俄羅斯沒有試圖出口武器，而是買家要繼續維持先前有困難。委內瑞拉就是一個非常明顯的例子。」

報告也發現，法國是第三大武器出口國，出口額近8％。其與埃及、卡塔爾和印度之間的大量交易，創下了1990年以來的最高出口水平。

德國和中國也是5個主要出口國。前五名的國家就佔全球武器出口的76％。

中東武器需求大

除美國外，沙特阿拉伯主要的供應商是英國和法國。韋茲曼說，SIPRI相信沙特阿拉伯在未來數年內還會繼續保持最大進口國地位。

中東地區在全球武器進口中所佔的份額約為35％，在此期間進口量有所增加。除沙特阿拉伯外，埃及、阿拉伯聯合酋長國、伊拉克和卡塔爾也是世界前十大進口國。

位居第二的印度，其進口量約佔全球總進口量的9％。印度有一半以上的武器是從俄羅斯進口。以色列和法國也是印度的主要武器供應商。

印度在區域強敵－巴基斯坦的主要武器有三分之二是從中國進口，而從美國進口的武器數量因美國決定停止軍事援助而下降。

在沙特阿拉伯跟印度之後，全球武器進口國排名3到5名的分別是埃及、澳大利亞和中國。根據SIPRI，中國向53個國家提供了主要武器，但出於政治因素，包括印度和澳大利亞在內，一些大買家已經不再從中國進口武器。

歐洲的武器進口在過去幾年稍微下降之後，又在過去5年略有上升。韋茲曼指出，在2014年俄羅斯吞並克裡米亞之後，西歐和中歐的幾個國家選擇購買主要由美國制造的新型戰鬥機。

為了避免特定年份的大筆訂單引發數據不正常波動，該研究所采用5年周期來統計數據。這份武器交易的數據研究不包括小型武器。其所引用的資料來源主要是公開信息，包括國家和地區報紙、專業國際期刊以及政府和行業報告。

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