不擔心華府疫情 川普自讚政府防疫超棒 參議員自我隔離

華盛頓特區與鄰近的馬里蘭州和維吉尼亞州有數千名政府高官與聯邦雇員，這些州相繼出現新型冠狀病毒確診後，聯邦機關也紛紛布署緊急計畫以維持政府重要運作，不過川普總統7日表示完全不擔心華府疫情，8日又推文稱讚政府的防疫工作。

川普7日在佛羅里達州表示：「我完全不擔心，我們的防疫工作做得很好。」他堅稱新冠肺炎擴散不會阻止他舉行競選活動，並誓言會繼續大量舉辦造勢活動。

川普也力讚政府因應新冠肺炎的措施並稱「我們的防疫工作超棒」，但民主黨人嚴批防疫不夠力。川普一直遭批低估疫情，但他則反控媒體與政敵把這波疫情當成攻擊他的政治籌碼。

部分聯邦機關取消非必要的旅行，各機關也為大量職員缺席做準備，並制定遠距上班的規定；不過食物安全檢查員等職員則必須出席，因此這些局部的挑戰是確保出席員工健康安全無虞。

美國郵政(U.S. Postal Service)發言人表示，郵局已啟用流感大流行準備計畫，全美地方郵局也有營運持續計劃，確保能夠維持或盡快恢復信件遞送。

現在正值繁忙稅務申請季，國稅局(IRS)表示內部工作人員會密切監控疫情而且會持續業務，並呼籲「納稅人應該一如既往繼續申請並繳交稅務資料表。」

財政部也會繼續寄支票給社安金(Social Security)受益人；根據2009年國會審計處(GAO)大流行計畫報告，財政部會依大流行計畫提供地方辦公室保護性裝備，例如口罩、手套和乾洗手等。

聯邦人事管理局(Office of Personnel Management)、聯邦能源管理委員會(Federal Energy Regulatory Commission)等機關也有營運維持計畫；國會審計處2009年估計，一旦爆發大流行疫情，近40%員工可能缺席。

川普8日在推特表示：「我們在白宮擬定完美合作的最佳計畫來因應新冠肺炎攻擊。我們很早就關閉部分區域的邊界，感謝上天。副總統做得好。假新聞卻極盡一切讓我們看起很糟。可悲！」