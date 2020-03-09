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衛生官員稱年老、體弱勿搭機 白宮卻刪CDC航空旅遊建議

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合8日電
傳染病專家8日表示，新型冠狀病毒疫情每況愈下，呼籲年老和體弱者勿乘飛機或到人多之處；聯邦疾病防治中心(CDC)上周遞交防疫指南，但消息人士透露，川普政府刪減其中的航空旅遊建議。 圖／美聯社
傳染病專家8日表示，新型冠狀病毒疫情每況愈下，呼籲年老和體弱者勿乘飛機或到人多之處；聯邦疾病防治中心(CDC)上周遞交防疫指南，但消息人士透露，川普政府刪減其中的航空旅遊建議。 圖／美聯社

傳染病專家8日表示，新型冠狀病毒疫情每況愈下，呼籲年老和體弱者勿乘飛機或到人多之處；聯邦疾病防治中心(CDC)上周遞交防疫指南，但消息人士透露，川普政府刪減其中的航空旅遊建議。

國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)的說法顯示，川普政府和健康官員改變防疫對策，闡明疫情已超過可避免擴散或輕易追蹤的臨界點，這與副總統潘斯等政府官員的說法相悖。

健康官員8日表示，潘斯上周會晤衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)後，協商一系列因應疫情的討論並做出官方回應。

佛奇說：「如果民眾被感染，很可能陷入困境，所以個人需保護自身弱點；我說的是當機立斷的保護，不是等到更糟的時候，拒絕聚眾、長途旅行，也別搭郵輪。」

佛奇說，許多新確診案例顯示「社區傳染」，即無法追蹤單一感染源且顯示疫情加重。

CDC於6日更新官網上的防疫指南，建議年長及有心肺或腎臟等健康疾病者「盡量留在家中」，避免接觸人群。

CDC呼籲這些人「採取措施，降低暴露風險」，但未特別提到飛行相關禁令。

匿名聯邦消息人士告訴美聯社，白宮官員下令刪減嚴格的旅遊禁令。

但潘斯的發言人凱蒂‧米勒(Katie Miller)推文斥責美聯社的報導「完全不實」。

潘斯7日在佛州接見郵輪產業領袖後，呼籲「有嚴重健康疾病的老年人，現在是落實常識且避免參加郵輪等活動的好時機。」

阿查爾建議有健康疾病的老人避免接觸群眾，「尤其是在通方不良的地方」。

新冠肺炎對有宿疾的老人較致命，大多數美國的新冠肺炎死者皆屬於這個族群。

截至8日，新冠肺炎已在美國造成21人死亡，包括華盛頓州金恩郡的17人，其中至少14人來自柯克蘭(Kirkland)的「生命照護中心」(Life Care Center)安養院。該院180名員工中已有70人因有症狀而休病假隔離。

新冠肺炎 潘斯 疫情

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