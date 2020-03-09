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單獨用餐暴增…餐廳順應潮流 單人座位紅了

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合報導

市場研究公司NPD Group的最新報告指出，獨自用餐的人數近年來有爆增的趨勢，因此許多餐飲業者也迎合這股潮流。

該調查顯示，去年單獨用餐的客人比率高達35%，兩人用餐比率為27%，三人用餐比率為14%，四人則為12%，而五人和超過五人的團體用餐比率則為13%。

單獨用餐的客人選擇快餐休閒餐廳的比率高達89%，選擇提供全服務餐廳的比率則僅為10%；單獨用餐頻率最高的時段為午餐，有48%的比率，其次是早餐(29%)和晚餐(22%)。

業者分析，獨自用餐的客人習慣選擇方便和快速的供餐服務，NPD Group的餐飲顧問波塔蘭提(David Portalatin)說：「我能給餐廳業者最好的建議就是，單獨用餐的人愈來愈多，店家必須順應潮流；這些客人需要適合單獨用餐的環境，例如單人用餐的座位。」

許多連鎖餐廳早在之前就發現單獨用餐的潛在市場，來自日本最大的連鎖牛排館Ikinari於2017年進入美國市場，以平價的肋眼牛排、莎朗牛排和菲力牛排做為招牌餐點，而該店站著用餐的方式就適合獨自用餐的民眾。

另一家日式連鎖餐廳「一蘭拉麵」(Ichiran)獨特的單人座位設計，能避免獨自用餐時被其他客人打擾；去年華裔米其林星級主廚羅慕娟(Anita Lo)特別出書介紹一人份餐的食譜，讓獨自在家的民眾也能自製美味佳餚。

獨自用餐比率暴增和國內結婚比率持續下降息息相關，聯邦人口普查局在2017年的調查顯示，成年人未婚的比率高達45.2%，反觀1960年成年人已婚的比率為72%，可說是相去甚遠。

食譜 結婚

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